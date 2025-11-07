7 de noviembre de 2025 - 15:10

Para qué sirve enjuagarse el pelo con vinagre de manzana y en qué momento conviene aplicarlo

El vinagre de manzana, un ingrediente común de la cocina, puede ayudar a equilibrar distintos aspectos del pelo durante el baño. La clave está en cómo se usa.

El vinagre debe estar siempre diluido en agua para evitar irritaciones, especialmente en cueros cabelludos sensibles.

El vinagre debe estar siempre diluido en agua para evitar irritaciones, especialmente en cueros cabelludos sensibles.

Foto:

WEB
Por Redacción

Incorporar el vinagre de manzana en la rutina capilar sin conocer exactamente qué efecto genera, genera dudas, sobre todo por su olor intenso. Aunque se ha usado desde hace tiempo en cuidados caseros, su función se relaciona con distintos beneficios que aporta al pelo y su apariencia. Pero su aplicación tiene un momento indicado para obtener mejores resultados.

Leé además

reciclar las cajas de zapatillas ahora esta de moda: como usarlas para organizar tu habitacion

Reciclar las cajas de zapatillas ahora está de moda: cómo usarlas para organizar tu habitación

Por Redacción
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas admiradas por todos

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas admiradas por todos

Por Andrés Aguilera

El vinagre de manzana es un beneficio para la salud del pelo, ya que suaviza al momento del lavado capilar pero también reduce distintos síntomas que notamos día a día. También aprovecha a eliminar restos de productos que no salen con un lavado común. Sin embargo, es importante diluirlo y saber en qué momento de la ducha conviene aplicarlo para evitar resecar o irritar.

vinagre para el pelo
El vinagre debe estar siempre diluido en agua para evitar irritaciones, especialmente en cueros cabelludos sensibles.

El vinagre debe estar siempre diluido en agua para evitar irritaciones, especialmente en cueros cabelludos sensibles.

Para qué sirve el vinagre de manzana en el pelo

El vinagre de manzana contiene ácidos suaves que colaboran en equilibrar el pH natural del cuero cabelludo, ayudando a mantenerlo en un rango livianamente ácido.

  • Cuando el pelo se expone a champús fuertes o usos frecuentes de calor, puede quedar más áspero y con apariencia apagada.
  • En este caso, el vinagre actúa suavizando la cutícula capilar, haciendo que la superficie de cada hebra se vuelva más lisa y refleje mejor la luz, lo que se percibe como más brillo.
  • Además, se utiliza como enjuague para retirar los residuos que dejan algunos geles, cremas o espumas. Cuando esos restos no se eliminan correctamente, se acumulan y pueden hacer que el cabello se vea pesado o sin forma.
  • El vinagre facilita la eliminación de todas esas capas innecesarias sin necesidad de un lavado aún con distintos ingredientes.

También puede ayudar a disminuir la sensación de picazón leve cuando está asociada al desequilibrio en el pH, pero no reemplaza tratamientos médicos para condiciones como dermatitis o caspa severa.

vinagre para el pelo
El vinagre debe estar siempre diluido en agua para evitar irritaciones, especialmente en cueros cabelludos sensibles.

El vinagre debe estar siempre diluido en agua para evitar irritaciones, especialmente en cueros cabelludos sensibles.

Cuándo aplicarlo durante la ducha y cómo hacerlo

El sitio Healthline recomienda que el momento ideal para usar el vinagre de manzana es después de haber lavado el pelo con shampoo y antes de aplicar acondicionador.

  • Una vez retirada la espuma, debemos aplicarlo lentamente sobre el cuero cabelludo y el largo del cabello.
  • Es importante no frotar con fuerza, solo distribuirlo con los dedos.
  • Debe dejarse actuar entre 1 y 3 minutos y luego enjuagar con agua tibia. Este paso ayuda a sellar la superficie del cabello, evitando que quede áspero al tacto.
  • Si se desea usar para mejorar el brillo, puede aplicarse una vez a la semana. Para retirar residuos de productos, puede repetirse cada 2 semanas dependiendo de la cantidad de cosméticos utilizados.

Cabe aclarar que este ingrediente debe evitarse en cabellos con coloración reciente, ya que el vinagre podría acelerar la pérdida del pigmento en algunos casos.

vinagre para el pelo
El vinagre debe estar siempre diluido en agua para evitar irritaciones, especialmente en cueros cabelludos sensibles.

El vinagre debe estar siempre diluido en agua para evitar irritaciones, especialmente en cueros cabelludos sensibles.

Enjuagar el cabello con vinagre de manzana durante el baño puede brindar brillo y suavidad al ayudar a equilibrar el pH y retirar residuos. El secreto está en usarlo diluido y aplicarlo en el momento adecuado dentro de la rutina de la ducha.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

no es con un trapo humedo: como limpiar los ventiladores de techo sin ensuciar toda la casa

No es con un trapo húmedo: cómo limpiar los ventiladores de techo sin ensuciar toda la casa

Por Daniela Leiva
Lo importante es implementar estos pasos de forma gradual, observando cómo reacciona el pelo y ajustando la cantidad y frecuencia según su necesidad.

Cómo proteger el pelo con canas para evitar resequedad y mantener su fortaleza

Por Redacción
Comprender su origen ayuda a tomar medidas preventivas y evitar que regrese con el tiempo cerca de las plantas.

El hongo que aparece junto a las plantas y puede eliminarse con ingredientes que tenemos en la heladera

Por Lucas Vasquez
multiplica tu rosal: como y cuando reproducir esta planta para tener mas rosas o para regalar

Multiplicá tu rosal: cómo y cuándo reproducir esta planta para tener más rosas o para regalar

Por Daniela Leiva