Pan de ricota hecho en sartén en 4 minutos: el desayuno que descubrieron las abuelas italianas y hoy vuelve a ser tendencia

Cuando se habla de recetas heredadas de las abuelas italianas, la mayoría piensa en pastas o panes amasados durante horas. Sin embargo, existe una preparación mucho más simple que durante generaciones se utilizó en el sur de Italia para aprovechar la ricota fresca antes de que perdiera calidad. Hoy, esa receta volvió a ponerse de moda gracias a las redes sociales y a quienes buscan recetas rápidas, con buena cantidad de proteínas y listas en pocos minutos . El resultado es una especie de pan esponjoso que se cocina directamente en sartén, sin horno y con muy pocos ingredientes.

Sin horno ni levadura: el pan que se hace en sartén en minutos y que los nutricionistas recomiendan para reemplazar al pan lactal

Pan de manzana hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Su origen está relacionado con preparaciones tradicionales como la ricotta fritta y las fritelle di ricotta, muy populares en regiones como Sicilia y Calabria. Aunque originalmente se freían, la versión moderna conserva la esencia de aquellas recetas familiares, pero adapta la cocción para lograr un desayuno más liviano y práctico.

La ricota debe estar bien seca para que la mezcla conserve consistencia y el resultado sea mucho más aireado.

Primero se mezcla la ricota con el huevo hasta obtener una preparación homogénea.

Luego se incorpora la harina elegida y el saborizante o la sal según la versión que se quiera preparar.

La mezcla se coloca en una sartén antiadherente apenas engrasada, formando un disco grueso. Se cocina tapada durante aproximadamente dos minutos por lado, siempre a fuego bajo, hasta que la superficie quede dorada y el interior firme.

El resultado recuerda a un pan muy húmedo y suave, ideal para acompañar con frutas, queso crema, miel o incluso palta.

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Por qué volvió a ponerse de moda

Los nutricionistas destacan que la ricota aporta proteínas de alto valor biológico y genera una mayor sensación de saciedad que muchos desayunos elaborados con harinas refinadas.

Además, al utilizar apenas una pequeña cantidad de harina integral o de avena, la preparación mantiene un contenido moderado de carbohidratos y resulta muy versátil para distintos estilos de alimentación.

Una receta simple que atraviesa generaciones

Muchas de las mejores recetas nacieron para aprovechar ingredientes que ya estaban en casa. Este pan de ricota demuestra que las soluciones más sencillas también pueden ser las más sabrosas. En apenas cuatro minutos es posible preparar un desayuno inspirado en la tradición italiana, con pocos ingredientes, mucha proteína y un sabor que sigue conquistando nuevas generaciones.