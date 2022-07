Pamela Anderson: de patrullar las playas en Baywatch a proteger a los animales

Sería raro que alguien no conozca a Pamela Anderson, una de las actrices más mediáticas de finales del siglo pasado. Todos la conocen por su papel en Baywatch (Los vigilantes de la playa), pero por desgracia, unas cintas de contenido erótico empañaron su vida y la convirtieron en un personaje más.

Ahora, “Pam y Tommy” ha llegado a Disney Plus para contar ese pasaje de la vida de Pamela Anderson y Tommy Lee, pero qué es de su vida hoy. ¿Seguirá siendo actriz?.

La miniserie cuenta la verdad acerca del primer video viral de la historia

Desde que aceptó ser una de las actrices más queridas de Los vigilantes de la playa, en parte por sus despampanante físico, y en parte por su arrolladora personalidad, su vida ha sido como una montaña rusa.

En los ´90, Pamela formó parte de proyectos como Un chapuzas en casa, Snapdragon, Alma al desnudo, Barb Wire o V.I.P., pero ninguno tuvo éxito. ¿Por qué? Sobre todo en los tres últimos, la cosificación de la actriz fue tal, que la llevó por la mala vida: adiós a su carrera como actriz.

En 2003, la vimos en Los vigilantes de la playa: Misión Hawai junto a David Hasselhoff en un intento de rescatar la serie con un episodio especial lo cual no tuvo el éxito esperado.

Pamela Anderson en "Guardianes de la bahía"

Luego, acompañó a Sacha Baron Cohen en Borat. Luego, no hubo nada destacable hasta que en 2017 cuando hizo acto de aparición en Baywatch: Los vigilantes de la playa.

Con respecto a su futuro mediático, no es que tenga muchos más proyectos entre manos: 18 & Over es una película que protagonizará en 2022 dirigida por Jimmy Giannopoulos, y no parece que vaya a ser el giro que necesita la carrera de Pamela Anderson.

La Fundación Pamela Anderson

Sin embargo, Pamela Anderson no dejó de intentarlo y creó una fundación. La institución “Fundación Pamela Anderson” apoya a organizaciones e individuos que están en primera línea en la protección de los derechos humanos, animales y ambientales, según versa en la portada de la página web de dicha organización. ”Fundación Pamela Anderson es un agente de cambio y defensor de la justicia. La Fundación Pamela Anderson. Por nuestro planeta y la vida en él. ~Pamela”, destacó la propia mediática.