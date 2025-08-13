Nuevo efecto secundario del diclofenac, según el Cómite de Farmacovigilancia

El reciente análisis del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la EMA reveló que, en ciertos casos, los fármacos como el diclofenac pueden desencadenar reacciones cutáneas severas con erupciones fijas y persistentes cambios en la coloración de la piel, lo que implica ajustes en la información y advertencias de los prospectos para preservar la seguridad.

Los anillos de las latas de gaseosa no los tires, tenés un tesoro: la forma útil de aprovecharlos

Sumergible de aguas profundas descubre un animal 'gigante' a 5.922 metros de profundidad en el abismo del Pacífico

El diclofenac funciona inhibiendo la ciclooxigenasa y reduciendo la formación de prostaglandinas, lo que le otorga sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias .

Sin embargo, el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia ( PRAC ) de la EMA detectó que las formas sistémicas del medicamento podrían generar erupciones medicamentosas fijas, acompañadas de ampollas, picazón y manchas que persisten incluso después de la cicatrización.

Según la decisión del grupo de coordinación ( CMDh ) de la EMA, los pacientes deben recibir información clara sobre estos riesgos. Las advertencias incluyen la posibilidad de que las reacciones cutáneas reaparezcan si se reanuda el tratamiento.

Además, se recomienda suspender inmediatamente el uso del medicamento si aparecen síntomas de erupciones, decoloración o inflamación en la piel, y consultar al médico antes de retomarlo.

image

Recomendaciones para pacientes y profesionales de la medicina

Los expertos en medicina y farmacos señalan que estas precauciones no se aplican a geles ni cremas de diclofenac, sino únicamente a comprimidos, cápsulas o inyecciones.

La información de los productos y prospectos debe reflejar estas advertencias de manera precisa.

Fuentes como Farmacia Adhoc, EMA y estudios recientes de farmacovigilancia destacan la importancia de una comunicación clara para proteger la salud del paciente y evitar complicaciones dermatológicas graves.

Fuente de la información