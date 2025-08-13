13 de agosto de 2025 - 10:14

Nuevo efecto secundario del diclofenac, según el Cómite de Farmacovigilancia

Los fármacos antiinflamatorios como el diclofenac, ampliamente utilizados en la medicina, vuelven a estar bajo la lupa tras una investigación internacional.

Por Andrés Aguilera

Advertencias sobre reacciones cutáneas y decoloración por diclofenac

El diclofenac funciona inhibiendo la ciclooxigenasa y reduciendo la formación de prostaglandinas, lo que le otorga sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias.

image

Sin embargo, el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) de la EMA detectó que las formas sistémicas del medicamento podrían generar erupciones medicamentosas fijas, acompañadas de ampollas, picazón y manchas que persisten incluso después de la cicatrización.

Qué implica la actualización de los prospectos de medicamentos

Según la decisión del grupo de coordinación (CMDh) de la EMA, los pacientes deben recibir información clara sobre estos riesgos. Las advertencias incluyen la posibilidad de que las reacciones cutáneas reaparezcan si se reanuda el tratamiento.

Además, se recomienda suspender inmediatamente el uso del medicamento si aparecen síntomas de erupciones, decoloración o inflamación en la piel, y consultar al médico antes de retomarlo.

image

Recomendaciones para pacientes y profesionales de la medicina

Los expertos en medicina y farmacos señalan que estas precauciones no se aplican a geles ni cremas de diclofenac, sino únicamente a comprimidos, cápsulas o inyecciones.

La información de los productos y prospectos debe reflejar estas advertencias de manera precisa.

Fuentes como Farmacia Adhoc, EMA y estudios recientes de farmacovigilancia destacan la importancia de una comunicación clara para proteger la salud del paciente y evitar complicaciones dermatológicas graves.

