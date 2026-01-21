21 de enero de 2026 - 16:49

No tires el té negro, tenés un tesoro: cómo usarlo para dejar las ventanas de tu casa como nuevas

Los restos de té que no usamos se pueden reciclar para transformar y volver más sencilla la limpieza de casa.

Té negro
Por Redacción

El procedimiento se apoya en una infusión concentrada aplicada con un atomizador. Esta práctica se extendió en los últimos años junto con el interés por métodos de limpieza más económicos y sustentables. El uso se da principalmente en ventanas, espejos y superficies vidriadas dentro del hogar.

Limpiar ventana
Repetir la limpieza semanal potencia el efecto repelente contra insectos y mantiene la transparencia.

Repetir la limpieza semanal potencia el efecto repelente contra insectos y mantiene la transparencia.

Por qué es bueno reciclar el té negro para limpiar las ventanas

El motivo de su efectividad está en los taninos presentes tanto en el té negro como en el té verde. Estas sustancias actúan como desengrasantes suaves y abrillantadores naturales.

Al entrar en contacto con el vidrio, ayudan a desprender suciedad adherida, marcas de agua y huellas, sin dañar la superficie. El resultado es un acabado parejo y brillante que no deja vetas visibles, incluso en superficies expuestas al sol o a la humedad.

A diferencia de los limpiavidrios industriales, este preparado no contiene alcoholes, amoníaco ni fragancias artificiales. Esa característica evita olores intensos y residuos químicos en el ambiente.

Por ese motivo, muchas personas lo eligen para limpiezas frecuentes y para viviendas donde conviven niños o mascotas. El aire interior no se carga con vapores agresivos y el contacto con las superficies resulta más seguro.

image
Reciclar el té negro puede ser clave para la limpieza de las ventanas.

Reciclar el té negro puede ser clave para la limpieza de las ventanas.

Cómo prepararlo

La preparación es sencilla y no requiere productos especiales.

- Se necesitan entre tres y cuatro saquitos de té negro o verde ya utilizados, siempre que no se trate de infusiones sin taninos.

- También hace falta una o dos tazas de agua recién retirada del hervor, una jarra de vidrio resistente al calor, un embudo, una botella con atomizador y un paño de microfibra o toallas de papel.

- El agua caliente se vierte sobre los saquitos colocados en la jarra y se deja reposar entre cinco y diez minutos, hasta que el líquido tome un tono ámbar intenso.

- Luego se retiran los saquitos y se deja enfriar por completo. Con ayuda del embudo, el líquido se pasa al atomizador y queda listo para usar.

Cómo utilizarlo

- Se rocía una pequeña cantidad sobre el vidrio y se seca con el paño hasta obtener brillo.

- El preparado puede conservarse en la heladera hasta una semana sin perder eficacia, aunque se aconseja utilizar los saquitos dentro de las primeras veinticuatro horas desde que se preparó el té.

