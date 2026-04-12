No tires el papel aluminio, tenés un tesoro: el truco para potenciar la señal de WiFi sin gastar un peso

Investigadores de la Universidad de Dartmouth confirmaron que este reflector casero puede aumentar la eficiencia de la señal hasta un 50% en zonas dirigidas.

Mejorar la conexión a internet en casa no siempre requiere equipos costosos o técnicos especializados. Un método casero, que utiliza un simple rollo de papel de aluminio, se volvió viral por su capacidad para redirigir las ondas del router hacia los ambientes donde más se necesita la señal para el streaming o el trabajo.

La mayoría de los routers emiten su señal de forma omnidireccional, es decir, en 360 grados. Esto provoca que gran parte de la potencia se desperdicie contra paredes exteriores o espacios vacíos donde no se utiliza internet. El aluminio, al ser un conductor metálico, actúa como un espejo que refleja las ondas electromagnéticas de 2.4 y 5 GHz hacia el frente.

image Cómo fabricar un reflector casero paso a paso Este hack ganó credibilidad científica tras un estudio de la Universidad de Dartmouth, donde se utilizaron reflectores de aluminio para personalizar la señal en interiores. Los resultados demostraron que es posible mejorar la conectividad en áreas específicas y, al mismo tiempo, reducir las fugas de señal hacia el exterior del hogar para que sea más difícil detectar la red desde afuera.

Para aplicar este truco se debe cortar un rectángulo de papel de aluminio de unos 20 por 30 centímetros y doblarlo levemente en forma curva. Luego, se coloca detrás de las antenas del módem, apuntando hacia la habitación donde se desea potenciar la cobertura. Es recomendable medir la velocidad antes y después con aplicaciones específicas para verificar si hubo un incremento real en los decibelios.

image Riesgos del calor y limitaciones técnicas No todo es ganancia con este método y existen precauciones fundamentales que se deben respetar para no dañar el equipo. Bajo ninguna circunstancia se debe envolver el dispositivo completo en papel de aluminio. Hacerlo atrapa el calor interno, reduce drásticamente el rendimiento y acelera los fallos técnicos en los circuitos del router por sobrecalentamiento.

image También hay que considerar que este sistema es de "suma cero": la señal que se gana en el frente se pierde completamente en la zona que queda detrás del reflector. Por esta razón, los expertos lo consideran un parche temporal económico y no una solución definitiva como podrían ser los sistemas de malla o Mesh WiFi. Si la casa tiene paredes muy gruesas, es probable que el aluminio no sea suficiente para superar esos obstáculos físicos.