12 de abril de 2026 - 12:40

No tires el papel aluminio, tenés un tesoro: el truco para potenciar la señal de WiFi sin gastar un peso

Investigadores de la Universidad de Dartmouth confirmaron que este reflector casero puede aumentar la eficiencia de la señal hasta un 50% en zonas dirigidas.

¿Tenés papel aluminio en casa? Podés mejorar la señal del WiFi de esta manera.

¿Tenés papel aluminio en casa? Podés mejorar la señal del WiFi de esta manera.

Foto:

Por Sofía Serelli

Mejorar la conexión a internet en casa no siempre requiere equipos costosos o técnicos especializados. Un método casero, que utiliza un simple rollo de papel de aluminio, se volvió viral por su capacidad para redirigir las ondas del router hacia los ambientes donde más se necesita la señal para el streaming o el trabajo.

Leé además

si tenes frascos de perfume guardados, tenes un tesoro: el paso a paso para convertirlos en 2 objetos utiles

Si tenés frascos de perfume guardados, tenés un tesoro: el paso a paso para convertirlos en 2 objetos útiles

Por Andrés Aguilera
el pallet de madera no lo tires, tenes un tesoro en casa: la idea economica que transforma cualquier espacio

El pallet de madera no lo tires, tenés un tesoro en casa: la idea económica que transforma cualquier espacio

Por Ignacio Alvarado

La mayoría de los routers emiten su señal de forma omnidireccional, es decir, en 360 grados. Esto provoca que gran parte de la potencia se desperdicie contra paredes exteriores o espacios vacíos donde no se utiliza internet. El aluminio, al ser un conductor metálico, actúa como un espejo que refleja las ondas electromagnéticas de 2.4 y 5 GHz hacia el frente.

image

Cómo fabricar un reflector casero paso a paso

Este hack ganó credibilidad científica tras un estudio de la Universidad de Dartmouth, donde se utilizaron reflectores de aluminio para personalizar la señal en interiores. Los resultados demostraron que es posible mejorar la conectividad en áreas específicas y, al mismo tiempo, reducir las fugas de señal hacia el exterior del hogar para que sea más difícil detectar la red desde afuera.

Para aplicar este truco se debe cortar un rectángulo de papel de aluminio de unos 20 por 30 centímetros y doblarlo levemente en forma curva. Luego, se coloca detrás de las antenas del módem, apuntando hacia la habitación donde se desea potenciar la cobertura. Es recomendable medir la velocidad antes y después con aplicaciones específicas para verificar si hubo un incremento real en los decibelios.

image

Riesgos del calor y limitaciones técnicas

No todo es ganancia con este método y existen precauciones fundamentales que se deben respetar para no dañar el equipo. Bajo ninguna circunstancia se debe envolver el dispositivo completo en papel de aluminio. Hacerlo atrapa el calor interno, reduce drásticamente el rendimiento y acelera los fallos técnicos en los circuitos del router por sobrecalentamiento.

image

También hay que considerar que este sistema es de "suma cero": la señal que se gana en el frente se pierde completamente en la zona que queda detrás del reflector. Por esta razón, los expertos lo consideran un parche temporal económico y no una solución definitiva como podrían ser los sistemas de malla o Mesh WiFi. Si la casa tiene paredes muy gruesas, es probable que el aluminio no sea suficiente para superar esos obstáculos físicos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un continente se está partiendo en dos y la grieta ya es visible.

El continente que se está partiendo en dos: la grieta ya es visible y se está formando un nuevo océano

Por Agustín Zamora
la humedad en las paredes de tu casa ya no es un problema: el truco con aluminio recomendado por expertos

La humedad en las paredes de tu casa ya no es un problema: el truco con aluminio recomendado por expertos

Eliminar la humedad de casa hará un ambiente más sano y confortable sin necesidad de grandes gastos.

Decile chau a las manchas de humedad en tu casa: el truco de los arquitectos que funciona en menos de 24 horas

El ciruelo es un árbol muy completo para jardines pequeños o medianos.

Cuál es el árbol frutal que debe plantarse en abril para evitar el daño del frío invernal

Por Lucas Vasquez