25 de marzo de 2026 - 16:32

No tires el papel aluminio, es un tesoro: por qué debes envolverlo en tus tarjetas de crédito

Este truco no solo te permite reciclar materiales que tenés en casa. También puede ser una forma de aumentar tu seguridad personal.

Papel aluminio y tarjetas de crédito

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Gemini
Por Redacción

Usar y reciclar el papel aluminio en el hogar va mucho más allá de la cocina y, en los últimos años, comenzó a ganar protagonismo como una solución casera vinculada a la seguridad personal. En un contexto donde los pagos sin contacto se volvieron más comunes, muchas personas buscan formas de proteger sus datos bancarios sin recurrir a métodos costosos.

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En ese contexto aparece un método tan sencillo como inesperado: envolver las tarjetas de crédito o débito en papel aluminio para evitar lecturas externas. Aunque suene exagerado, la lógica detrás de este hábito se apoya en cómo funcionan las tecnologías actuales de pago y en la necesidad creciente de reducir riesgos, incluso aquellos menos frecuentes.

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Por qué el aluminio puede bloquear la señal

Las tarjetas modernas incorporan tecnología RFID o NFC, que permite realizar pagos con solo acercarlas a un lector. Este sistema emite una señal inalámbrica que puede ser detectada a corta distancia.

El papel aluminio actúa como una barrera física que interfiere con esa señal. Al envolver la tarjeta, se genera un efecto de “blindaje” que impide que dispositivos externos puedan leer la información o activar el chip sin contacto.

Qué ventajas tiene este método

Entre los principales beneficios se destacan:

- Bloquea la señal inalámbrica de la tarjeta

- Reduce la posibilidad de lecturas no autorizadas

- Evita activaciones accidentales en lectores cercanos

- Es económico y fácil de aplicar

Sin embargo, es importante considerar que los fraudes mediante lectura a distancia son poco comunes y que los sistemas actuales incluyen límites de monto y controles adicionales.

Papel aluminio y tarjetas de crédito

Opciones más prácticas para proteger tus datos

Aunque el aluminio puede funcionar como solución puntual, existen alternativas más cómodas y duraderas:

- Billeteras con protección RFID

- Fundas específicas para tarjetas

- Activación de alertas de consumo en el banco

Estas opciones ofrecen una protección similar sin necesidad de manipular constantemente las tarjetas.

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