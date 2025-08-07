No lo tires más: el repelente casero de plagas de tus plantas que también nutre la tierra

Cada día, cientos de personas descartan lo que podría ser una solución natural para las plagas del tus plantas o jardín . Lo hacen sin saber que están tirando un recurso valioso, efectivo y gratuito . Este elemento que termina en la pileta o en el inodoro tiene el poder de alejar insectos , mejorar el crecimiento y hasta regenerar la tierra dañada .

No estamos hablando de un preparado extraño ni de una mezcla misteriosa. Se trata de algo que vos mismo generás en tu cocina cuando cocinás: un sobrante que, si lo guardás y usás bien, puede cambiar por completo el estado de tus plantas . El truco está en no tirarlo nunca más .

Este “residuo líquido” esconde un cóctel de minerales, micronutrientes y compuestos repelentes que funciona mejor que muchos productos de vivero. Además, es amigable con el ambiente y no contamina el suelo. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente?

Este secreto casero cuida tus plantas, mejora la jardinería y transforma tu jardín sin gastar de más ni usar químicos peligrosos.

Sí, el protagonista de este truco casero es el agua de cocción de verduras . Esa que queda en la olla después de hervir papas, zanahorias, espinacas o zapallitos. Lejos de ser un desperdicio , contiene vitaminas hidrosolubles (como la B y la C), potasio, fósforo y magnesio , que las plantas absorben con facilidad.

Según investigaciones de la Universidad de Cornell , el riego con agua de cocción sin sal puede aumentar la resistencia de las plantas frente a ataques de ácaros y pulgones , además de mejorar el desarrollo de raíces y hojas. Y como si fuera poco, también enriquece el sustrato .

Es importante no usar agua con sal ni con aceites: el secreto es dejar enfriar el agua pura de la cocción, colarla y utilizarla directamente en el riego. También podés pulverizarla sobre las hojas como repelente de insectos, ya que algunos compuestos vegetales presentes en el agua generan olores y sustancias desagradables para las plagas.

Cómo incorporarla a tu rutina y potenciar sus efectos

Para sacarle el mayor provecho, podés recolectar el agua de las verduras hervidas durante la semana y conservarla en un frasco o botella bien cerrada en la heladera. Antes de regar, asegurate de que esté a temperatura ambiente. Lo ideal es usarla una o dos veces por semana en tu jardín, combinada con otros cuidados básicos como el compost o el acolchado natural.

Otra opción es usarla para hacer un té de cáscaras: colocá cáscaras de zanahoria, papa o remolacha en agua de cocción, dejalas macerar 24 horas y aplicalo como fertilizante líquido. Esta versión casera fortalece aún más el sistema inmune de tus plantas y mejora la textura del suelo.

En resumen, ese líquido que solés tirar sin pensar puede transformarse en el mejor aliado para tu jardín. Es barato, accesible, sustentable y 100% casero. A veces, las mejores soluciones están más cerca de lo que creemos.