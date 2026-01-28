No lo tires: el arroz y la pasta de ayer pueden ser más saludables que hoy

Guardar el arroz o la pasta en la heladera para el día siguiente suele verse como una necesidad por falta de tiempo o para evitar el desperdicio. Sin embargo, este hábito esconde un secreto científico que transforma los carbohidratos en versiones mucho más saludables. Si buscás controlar tu glucosa, la clave está en el frío.

La idea de que se puede cambiar la propiedad de un alimento simplemente cocinándolo y enfriándolo parece un mito, pero expertos confirman que es una realidad biológica. Este proceso modifica la estructura de los almidones comunes, convirtiéndolos en lo que se conoce como almidón resistente.

El almidón resistente es un tipo de fibra que se encuentra de forma natural en c ereales integrales, legumbres y frutos secos. Lo sorprendente es que podés aumentar su presencia en alimentos básicos como el arroz, las papas y los fideos si los dejás reposar en la heladera toda la noche después de cocinarlos.

Cuando estos alimentos se enfrían, sus moléculas de almidón se agrupan de forma tan compacta que dificultan la digestión. Al volverse resistentes, las moléculas de azúcar no se rompen con facilidad y el cuerpo no las absorbe tan rápido en el torrente sanguíneo. Este cambio estructural se mantiene incluso si decidís recalentar la comida al día siguiente.

La importancia de este hábito va más allá de una digestión ligera. Existen indicios de que el consumo de almidones resistentes contribuye a reducir el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. Según investigaciones, este beneficio es particularmente notable en el tracto gastrointestinal superior, incluyendo el estómago y el páncreas.

En un ensayo realizado con personas que tienen síndrome de Lynch (una afección genética que aumenta el riesgo de cáncer), quienes consumieron suplementos de este almidón tuvieron la mitad de probabilidades de desarrollar estos tumores en comparación con quienes no lo hicieron. Aunque se requiere más investigación, los datos actuales son reveladores.

Además, cocinar y enfriar estos alimentos aumenta su contenido de fibra total. La fibra es un componente esencial relacionado con la prevención de cardiopatías y la diabetes tipo 2. Lo mejor de obtener fibra a través del almidón resistente es que suele causar menos efectos desagradables, como gases o inflamación, en comparación con otras fuentes.

Cómo aplicar este hábito en el día a día

Esta técnica es especialmente poderosa para quienes padecen prediabetes o diabetes tipo 2. Muchos pacientes evitan alimentos abundantes en almidón por temor a los picos de glucosa, pero este método de cocción y enfriado les devuelve la posibilidad de incluirlos en su dieta de forma segura.

Para aprovecharlo hoy mismo, podés empezar con pasos simples:

Cociná una cantidad extra de pasta, arroz o papas.

Guardalos inmediatamente en la heladera por al menos una noche.

Consumilos al día siguiente como ensalada o recalentados suavemente.

Incorporar otras fuentes naturales como porotos, avena, plátano verde o cebada también potenciará estos beneficios. La mayoría de las personas necesitan consumir más fibra, y transformar el arroz de ayer en un aliado para la salud es una de las formas más fáciles y económicas de lograrlo.