No lo sabías: cómo limpiar, sin rayar, la cocina de vitrocerámica

La placa vitrocerámica de la cocina genera suciedad difícil de eliminar luego de cada uso. Con pasos simples y productos naturales es posible dejarla impecable.

La placa que reemplaza las hornallas de la cocina, mejora la apariencia general del ambiente. Estos pasos mejoran la apariencia del anafe.

La placa de vitrocerámica o anafe es un objeto que comienza a ser tendencia en cocinas modernas. Aunque mantenerla libre de marcas sin rayarla puede parecer un desafío. Con el uso cotidiano, los derrames se adhieren con rapidez y dejan restos que parecen imposibles de remover. Sin embargo, existen métodos caseros que permiten limpiarla a fondo sin afectar esa superficie.

Estas técnicas combinan frío, ingredientes suaves y calor controlado, permitiendo aflojar la suciedad más adherida sin riesgo de rayaduras. Primero se despegan los restos endurecidos, luego se desincrusta y por último le devuelve el brillo original. El procedimiento es accesible y económico que evita depender de productos agresivos que deterioran la placa con el tiempo.

Paso a paso para una limpieza profunda Para lograr una limpieza efectiva sin dañar la placa vitrocerámica, es clave comenzar por retirar los restos duros que suelen quedar adheridos luego de la cocción.

Un método eficaz es pasar cubos de hielo directamente sobre las áreas endurecidas. El frío extremo ayuda a que la grasa solidificada y los restos quemados se contraigan, permitiendo desprenderlos con facilidad sin utilizar espátulas metálicas. Tras unos minutos, la suciedad más resistente comienza a levantarse, facilitando el paso siguiente.

Seguidamente, debemos realizar una mezcla de bicarbonato de sodio con agua tibia hasta formar una pasta densa. Esta preparación debe distribuirse sobre la superficie y dejarla actuar durante aproximadamente cinco minutos, permitiendo que se seque parcialmente. Una vez pasado el tiempo, se retira con un paño de microfibra, que resulta ideal porque no raya y captura mejor la suciedad suelta.

Cómo desinfectar la zona para luego dejarle el brillo final Tras retirar los residuos principales, el siguiente paso consiste en desinfectar y desengrasar la placa para asegurar un acabado uniforme. El vinagre blanco es uno de los recursos caseros más eficaces: actúa como limpiador natural, elimina restos grasos y aporta brillo.

Para eso, debemos rociar la superficie con vinagre y luego encender una de las hornallas durante un minuto. Este leve aumento de temperatura ayuda a que el producto actúe más rápido, aflojando cualquier resto que haya quedado adherido.

Con un paño de microfibra, se repasa toda la placa para retirar el excedente y dejarla casi lista.

Para lograr un brillo final y evitar marcas opacas, un truco simple es aplicar unas gotas de aceite de oliva sobre un paño seco. Este gesto crea una capa protectora que realza la superficie y evita que la suciedad se adhiera con facilidad en los próximos usos. Limpiar la vitrocerámica sin rayarla necesita paciencia y un cuidado especial ante un elemento delicado. Estos ingredientes simples y pasos sencillos protegen la superficie sin dejar rastros de suciedad.