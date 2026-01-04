No la tires: los 3 tips de expertos para rescatar tu airfryer y cocinar como un profesional

Tener una airfryer es más que una moda. Muchos creen que es simplemente un horno más, pero para los verdaderos expertos en cocina, este electrodoméstico puede ofrecer variadas ventajas a la hora de cocinar gracias a su tecnología de convección rápida.
Muchos usuarios fallan por no entender que el tiempo y la temperatura son variables que dependen de la potencia de cada máquina. Si querés dejar de cocinar platos mediocres, prestá atención a estas claves.
Los tips para una cocción profesional
Uno de los errores más graves es llenar la canasta hasta el tope. Para que el aire circule y logre esa capa dorada (reacción de Maillard), la comida debe estar en una sola capa; de lo contrario, se "hierve" y queda blanda.
Otro tip vital: el precalentado. Solo lleva unos minutos y asegura que la cocción sea pareja desde el inicio. Además, si venís del horno convencional, recordá que la airfryer es más veloz: debés reducir el tiempo de cocción en un 20%.
Para las papas fritas caseras, el truco es remojarlas en agua fría 30 minutos antes para eliminar el exceso de almidón. Y si cocinás proteínas como salmón o pollo, usá un termómetro de cocina: el pollo está perfecto a los 74°C internos.
Limpieza y mantenimiento: la clave para mantener y potenciar el sabor de los alimentos
No te olvides de la limpieza profunda. Los restos de grasa vieja y comida quemada no solo arruinan el sabor de tus platos frescos, sino que pueden generar humo y olores desagradables.