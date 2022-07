“No estás autorizado a decirme gordo”: Barassi y Lanata se cruzaron al aire

“Bueno, lo que te quería contar es que me voy a demorar un poquito en arrancar. Te mando un beso de ‘gordo a gordo’, perdoname. Y te digo algo más: me estoy empezando a vestir con tu sastre. No te lo quería contar, pero ya cerré un canje con él”. Con este audio, Darío Barassi arrancó un desopilante cruce de audios con Jorge Lanata que incluyeron reproches y amenazas.

Jorge Lanata no se quedó callado y respondió. “Varios temas. Si vos hiciste un canje con mi sastre y yo le garpo como un pelotudo hace 30 años... En principio, a vos no te voy a hacer nada, voy a ir y matar al sastre. O sea, que pronto va a dejar de ser tu sastre. No te preocupes”, disparó el periodista.

“Con lo de gordo, escuchame una cosa: yo soy mucho más flaco que vos. Lamento decírtelo así. Te veo de costado también y tu panza es más ancha de la mía. Y no te digo que me tenés que decir ‘flaco’, pero estoy seguro de que no estás autorizado a decirme gordo ni a entregarme tarde. Así que ponete las pilas, cariño”.

Fiel a su estilo, Darío Barassi no se iba a quedar atrás. Al conductor de 100 argentinos dicen no le gustó la manera en la que le habló Jorge Lanata. “Fue muy picante. No estuvo buena onda”, le reprochó a su productora y le mandó otro audio.

“Jorge querido... me hago el simpático, pero estoy muy caliente. En primer lugar, tu sastre me vino a buscar él a mí. Me dijo que está buscando modelos más gordos porque se especializa en eso. No, es mentira: yo lo fui a buscar”, reconoció entre carcajadas.

“¿Es verdad que sos más flaco que yo? Hay algunos camarógrafos acá, a los que no voy a mandar al frente, Comanche, que dicen que sos más generoso que yo. Y, hasta ahí, llega mi información. Yo tengo mejor cintura que él. Hagamos una cosa, un día te venís al programa y traemos una balanza para pesarnos acá”, agregó.

El sonidista mandó al aire la canción “Haceme un pete”, de Damas Gratis, Barassi no pudo contener la risa y tuvo que pedirle disculpas al periodista. “Te pido perdón por lo que acaba de pasar, un beso afectuoso”.