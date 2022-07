Darío Barassi cumplió su promesa con Antonela Roccuzzo y Lionel Messi: les envió facturas y picada de fiambres a París

Darío Barassi hace alarde de su amistad con Antonela Roccuzzo y Lionel Messi y es muy feliz. Después de que saludó al futbolista para su cumpleaños y de que la empresaria le pidiera que le enviara facturas argentinas a París, el actor sanjuanino cumplió.

“Hola, ¿qué tal? Escuchá, te adelantaste un poco, el cumple de Leo es el 24 de junio, lo saludaste con un poquito de anticipación (...) Pero bueno, de todas formas te acepto el salame, eso siempre viene bien”, le responde la madre de Thiago, Mateo y Ciro por Whatsapp al conductor de “100 argentinos dicen”

“Gordo, es el 24 mi cumple, nada que ver, te acordaste solo dijiste y nada que ver. Faltan diez días todavía. Bueno, gracias, ya me doy por saludado”, le agradece Messi y de fondo se escucha a su esposa pidiendo facturas. Al aire del programa Barassi dijo que se las mandaría y cumplió.

Fue Antonella quien subió a sus historias de Instagram videos mostrando la gran cantidad de comida que desde la producción del ciclo de El Trece le hicieron llegar a la familia Messi.

Se ven cajas con medialunas simples y rellenas de dulce de leche y también de jamón y queso. Además de una picada de salame y queso. “¡Muchas gracias!”, escribió Roccuzzo y etiquetó a Darío y al programa de juegos.

La reacción de Darío Barassi a las historias de Antonela Roccuzzo

Cuando el artista nacido en San Juan vio la notificación de Instagram estar etiquetado en una historia de Antonella Roccuzzo casi se infarta pero no. Decidió devolverles el gesto y les grabó un video especial.

“¡Ay, ay, ay, mi peso en amor para esta pareja que lo es todo!”, escribió primero al replicar la publicación de la esposa de Lionel Messi y sumó. “¡Hitazo de ‘100 argentinos dicen’”.

Luego se filmó de frente y dijo: “Eh...me ch...un huevo el resto. Soy amigo de Anto y Leo. Soy amigo, ¿entendés lo que te digo? Soy amigo. Envidiame, hermano, en mi vida pateé una pelota”.

En mayo, Barassi confió otro intercambio virtual que tuvo con la rosarina. “¿Ya conté acá que Antonela Roccuzo me mandó un mensaje por Instagram?”, lanzó y dio detalles: “Ay, no, mi audio con el que le contesté...Lo voy a contar cada vez que lo nombren, chicos. Ella me mandó una foto en el que se ve su pie, un poco del pie de Lio y de fondo estoy yo. Y me dice: ‘Nosotros, acá, te bancamos a vos’. Y yo iba manejando y no pude pensar”.