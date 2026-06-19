Las frutillas y las bananas suelen aparecer juntas en licuados y desayunos . Sin embargo, su composición nutricional es bastante diferente. Mientras una sobresale cuando se busca moderar el impacto sobre el azúcar en sangre , la otra puede resultar más conveniente cuando el cuerpo necesita energía disponible .

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No existe una fruta ganadora para todas las situaciones. La elección depende de si la prioridad es consumir una opción más liviana y con menor carga de carbohidratos o incorporar una fuente más concentrada de combustible.

Cuando se comparan cantidades similares, las frutillas contienen considerablemente menos carbohidratos y azúcares naturales . Según la base FoodData Central del Departamento de Agricultura de Estados Unidos , 100 gramos aportan aproximadamente 32 calorías y 7,7 gramos de carbohidratos.

En la misma cantidad, la banana aporta cerca de 89 calorías y 22,8 gramos de carbohidratos . Esto no significa que sea perjudicial, pero sí que concentra casi tres veces más carbohidratos por peso y puede generar una respuesta glucémica mayor según la porción.

Una revisión publicada en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos encontró que el consumo de frutos rojos podría ayudar a moderar la glucosa y la insulina después de las comidas . Sin embargo, los resultados varían según la población, la cantidad consumida y la preparación.

Frutillas vs. bananas ¿Qué fruta es mejor para el azúcar en sangre y la energía

Las frutillas, por lo tanto, no funcionan como un tratamiento ni reemplazan la medicación. Su ventaja práctica está en que permiten consumir una porción visualmente grande con una cantidad relativamente baja de carbohidratos.

Por qué la banana es mejor cuando se necesita energía

La diferencia que juega en contra de la banana para el control glucémico puede convertirse en una ventaja antes de una actividad física. Sus carbohidratos son el principal combustible que el organismo utiliza durante ejercicios de intensidad moderada o alta.

Una banana mediana aporta alrededor de 105 calorías y 27 gramos de carbohidratos. También contiene potasio, vitamina B6, magnesio y pequeñas cantidades de otros micronutrientes.

Frutillas vs. bananas ¿Qué fruta es mejor para el azúcar en sangre y la energía

Más carbohidratos disponibles: resultan útiles para completar las reservas de energía antes de correr, jugar al fútbol o entrenar.

resultan útiles para completar las reservas de energía antes de correr, jugar al fútbol o entrenar. Es fácil de transportar: no requiere cocción, cubiertos ni refrigeración inmediata.

no requiere cocción, cubiertos ni refrigeración inmediata. Aporta potasio: este mineral participa en la función muscular, nerviosa y en el equilibrio de líquidos.

este mineral participa en la función muscular, nerviosa y en el equilibrio de líquidos. Contiene vitamina B6: interviene en numerosos procesos relacionados con el metabolismo de proteínas y carbohidratos.

Un estudio publicado en la revista científica PLOS One comparó bananas con una bebida con carbohidratos durante una prueba de ciclismo de 75 kilómetros. En ese grupo de ciclistas entrenados, ambas alternativas tuvieron un efecto comparable sobre el rendimiento. El resultado no convierte a la banana en una bebida deportiva universal, pero muestra su utilidad como fuente alimentaria de carbohidratos durante esfuerzos prolongados.

La maduración de la banana puede cambiar su impacto

No todas las bananas actúan exactamente igual. Cuando todavía están firmes y algo verdes, contienen una proporción mayor de almidón resistente, que se digiere más lentamente.

A medida que la fruta madura y aparecen manchas marrones, parte de ese almidón se convierte en azúcares más simples. Por eso, una banana muy madura suele tener un sabor más dulce y puede generar una respuesta glucémica más rápida que una menos madura.

El índice glucémico también puede variar según la variedad y el grado de maduración. La base de la Universidad de Sídney ubica generalmente a la banana en un rango bajo o medio, pero advierte que las unidades demasiado maduras pueden alcanzar valores superiores.

Para moderar el impacto sobre la glucosa, una alternativa es consumir una porción más pequeña y acompañarla con yogur natural, frutos secos o alguna fuente de proteínas y grasas. Esa combinación suele demorar el vaciamiento gástrico y evita que la fruta se consuma aislada.

Qué otros nutrientes aporta cada fruta

Las frutillas se destacan especialmente por su contenido de vitamina C. Cien gramos pueden aportar cerca de 59 miligramos, una cantidad considerablemente mayor que la presente en la misma cantidad de banana.

La banana, en cambio, sobresale por su aporte de potasio y vitamina B6. También ofrece más calorías, por lo que puede ser útil para personas con mayores demandas energéticas o para quienes necesitan una colación sencilla alrededor del entrenamiento.

Frutillas o bananas: cuál conviene elegir en cada caso

Las frutillas son la opción más favorable cuando se busca una fruta de mayor volumen, menos calorías y una cantidad más baja de carbohidratos por porción. Esto puede facilitar la planificación de comidas en personas que controlan su glucemia.

La banana tiene ventaja como fuente de energía, especialmente antes de una actividad física o cuando se necesita una colación más completa. Su aporte de carbohidratos no la convierte en una fruta prohibida para personas con diabetes, aunque el tamaño y la maduración deben contemplarse dentro del plan alimentario total.

La Asociación Estadounidense de Diabetes señala que las frutas pueden formar parte de la alimentación de las personas con diabetes y recomienda priorizarlas frescas, congeladas o enlatadas sin azúcar agregada. Consumirlas enteras también conserva la fibra que suele perderse al preparar jugos.