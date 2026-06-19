19 de junio de 2026 - 15:02

La psicología concluye que las personas de entre 55 y 75 años se sienten más cómodas tomando descansos que las generaciones más jóvenes

La psicología, la salud mental, los hábitos y el bienestar muestran una tendencia inesperada: los adultos de entre 55 y 75 años parecen sentirse más cómodos descansando que quienes crecieron defendiendo el equilibrio entre trabajo y vida personal.

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Por Ignacio Alvarado

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La conclusión resulta llamativa porque contradice una creencia muy extendida. Mientras los jóvenes suelen hablar con frecuencia sobre autocuidado, límites laborales y bienestar emocional, en la práctica muchos experimentan dificultades para detenerse. En cambio, los adultos mayores parecen haber desarrollado una relación mucho más natural con el descanso.

Para los especialistas, la diferencia no tiene que ver con la energía disponible, sino con la manera en que cada generación interpreta el tiempo y la productividad.

Por qué a los jóvenes les cuesta más parar

Los expertos en psicología señalan que las generaciones actuales crecieron en un contexto marcado por la hiperconectividad permanente.

El trabajo, los mensajes, las redes sociales y las notificaciones continúan presentes incluso fuera del horario laboral.

Además, muchas personas enfrentan empleos inestables, múltiples fuentes de ingreso y una sensación constante de incertidumbre económica.

Todo eso dificulta la desconexión real.

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La culpa de no estar haciendo nada

Uno de los conceptos más mencionados por los especialistas es la llamada "ansiedad productiva".

Muchas personas sienten culpa cuando descansan porque interpretan que deberían estar aprovechando ese tiempo para trabajar, estudiar o avanzar en algún proyecto.

Las redes sociales suelen potenciar este fenómeno al exponer permanentemente los logros y actividades de otras personas.

La sensación de quedarse atrás aparece con facilidad.

Lo que aprendieron quienes tienen más experiencia

Los adultos de entre 55 y 75 años parecen haber desarrollado una perspectiva diferente.

Después de décadas de trabajo, responsabilidades y experiencias personales, muchos comprendieron que descansar no representa una pérdida de tiempo.

Por el contrario, entienden que las pausas son necesarias para sostener el bienestar físico y emocional.

El descanso como una habilidad que se aprende

Los especialistas sostienen que poner límites es una capacidad que suele fortalecerse con los años.

Haber atravesado períodos de agotamiento, estrés o sobrecarga permite comprender mejor la importancia de detenerse antes de llegar al límite.

Por eso, muchas personas mayores logran disfrutar un momento de ocio sin experimentar culpa.

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Una lección para todas las generaciones

La psicología sugiere que el verdadero desafío no consiste únicamente en hablar de descanso, sino en permitirse practicarlo.

Y en ese aspecto, quienes hoy tienen entre 55 y 75 años parecen haber descubierto algo que las generaciones más jóvenes todavía están aprendiendo: que parar también puede ser una forma inteligente de avanzar.

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