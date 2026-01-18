No es la gorra: el hábito cotidiano que puede dañar tu pelo y cómo evitarlo

Muchos creen que la gorra causa calvicie, pero la ciencia dice otra cosa. Descubrí el error fatal del pelo mojado y los trucos para mantenerla impecable.

El uso de la gorra se ha convertido en un hábito diario, especialmente en verano, ya sea por estilo o para protegernos de los rayos UV. Sin embargo, este accesorio está vinculado a un temor constante entre los hombres: ¿realmente provoca la caída del cabello?

La respuesta de los expertos es un "no" rotundo. La creencia de que la gorra impide que el pelo "respire" es un mito, ya que el oxígeno de los folículos pilosos proviene de la sangre y no del aire exterior. El uso de este accesorio no causa calvicie por sí solo, pero hay errores graves que sí pueden dañar tu melena.

image El error fatal: el "efecto vapor" y la higiene El error más común y peligroso es colocarse la gorra con el cabello mojado o húmedo. El pelo es más frágil cuando está húmedo y el roce puede romperlo fácilmente. Además, se genera un "efecto vapor" inclemente que le resta brillo y movimiento, afectando directamente la raíz.

Otro factor crítico es la higiene del accesorio. Una gorra sucia acumula sudor, grasa y bacterias que obstruyen los poros del cuero cabelludo. Esto puede derivar en irritaciones, caspa o incluso infecciones por hongos si no se abandona el hábito.

image Cómo lavar y cuidar tu gorra como un experto Para disfrutar de tu accesorio sin riesgos, la clave está en el mantenimiento. Lo ideal es lavarlas al menos una vez por semana, especialmente si hacés deporte. El método más seguro es el lavado a mano con agua fría y detergente suave, evitando siempre el agua caliente que deforma el material.

image Para que no pierda su forma original, nunca uses la secadora ni la dejes secar directamente al sol, ya que esto decolora el tejido. Un truco casero muy efectivo es colocar una toalla enrollada o un globo inflado dentro de la gorra mientras se seca al aire en una superficie plana. Finalmente, elegí materiales naturales y transpirables como el algodón, evitando los sintéticos que aumentan la sudoración. Si notas una pérdida de densidad inusual, recordá que suele deberse a factores genéticos o estrés, y no necesariamente a tu gorra favorita.