No busques más el acompañante para el mate: la receta de las crackers caseras con 5 ingredientes

Llega el fin de semana y a veces no sabemos que cocinar para acompañar los mates o llevar a juntadas con amigos. Eso cambió con una de las recetas más recomendables.

Se trata de la preparación de las crackers caseras, que no solo te dan un gustito ideal para poder quedar bien con tus amigos o familiares, si no que no te hará gastar dinero, puesto que solo se necesitan cinco ingredientes.

Así podés hacer esta receta rápida y fácil para acompañar el mate.

Ingredientes:

-2 boniatos o batatas chicos (para hacer 240 g de puré).

-2 cdas. de aceite.

-200 g de harina leudante.

-4 cdas. de queso rallado.

-Sal.

- Pimentón dulce 1/4cdta - opcional-.

Paso a paso para hacer las crackers caseras para el mate

1-Cocinar los boniatos al horno o al vapor, luego hay que pelarlos y hacerlos puré.

2- Agregar 2 cucharadas de aceite de oliva y sal a gusto, 200 g de harina leudante, el queso rallado y el pimentón.

3- Mezclar bien los ingredientes y amasar hasta lograr una masa homogénea. Dejarla descansar algunos minutos y pre calentar el horno a 180 grados.

4- Separar la masa en dos, estirar bien finos los dos bollos con un rodillo y cortar las crackers. Aceitar una asadera e ir colocándolas.

5- Llevar al horno por 10 minutos, dar vuelta y completar la cocción por 10 minutos más o hasta que estén doradas de ambos lados.

6- Preparar el mate o infusión y disfrutar.