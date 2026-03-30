Ni vinagre ni limón: la forma simple de eliminar el olor fuerte de los tuppers

Eliminar el olor fuerte de los tuppers puede convertirse en un desafío, especialmente cuando se guardan alimentos con condimentos intensos, salsas o preparaciones con ajo y cebolla. Aunque muchas personas recurren al vinagre o al limón, existe una alternativa simple que permite lograr una limpieza efectiva sin necesidad de utilizar estos ingredientes.

Mezclar agua oxigenada y jabón en polvo: por qué se recomienda esta fusión y para qué sirve

El truco consiste en utilizar bicarbonato de sodio, un producto muy común en el hogar que se destaca por su capacidad para absorber olores. Este elemento ayuda a neutralizar los aromas persistentes sin dañar el plástico de los recipientes.

Para eliminar el olor de los tuppers , primero es importante lavarlos con agua tibia y detergente para retirar los restos de comida. Luego, se recomienda colocar una cucharada de bicarbonato de sodio dentro del recipiente y agregar un poco de agua caliente hasta cubrir la base.

Después de cerrar el recipiente, se debe dejar reposar la mezcla durante varias horas o, si es posible, durante toda la noche. Este proceso permite que el bicarbonato actúe como absorbente natural de los olores.

Al día siguiente, solo hay que enjuagar el recipiente con agua y dejarlo secar. Este tipo de trucos resulta útil para mantener la frescura de los recipientes que se utilizan a diario en el hogar .

Por qué funciona este truco casero

El bicarbonato de sodio posee propiedades que ayudan a neutralizar los compuestos responsables de los malos olores. A diferencia de otros métodos, no deja fragancias intensas ni altera el material de los tuppers.

Además, se trata de una opción económica que muchas personas ya tienen en su cocina. Este tipo de limpieza permite prolongar la vida útil de los recipientes y evitar que los aromas se transfieran a otros alimentos.

Aplicar estos trucos simples puede marcar la diferencia en la organización del hogar y facilitar las tareas cotidianas.