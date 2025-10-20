Ni nafta ni alcohol: prendé el fuego del asado rápido con un truco simple y seguro

Un método casero que revoluciona el asado: con estos trucos encendés las brasas sin riesgo y con elementos que ya tenés en casa.

El ritual del asado argentino tiene un paso fundamental: el momento de prender el fuego. Y aunque muchos recurren a la nafta o el alcohol para acelerar el proceso, ambos métodos son peligrosos. Por eso, cada vez más personas buscan trucos caseros y seguros que garanticen brasas perfectas sin poner en riesgo la salud ni el sabor de la carne.

Este método no solo es efectivo, sino que también cuida el medio ambiente y la seguridad de quienes están cerca de la parrilla. Lo mejor es que solo necesitás elementos que ya tenés en tu casa y, en pocos minutos, el carbón estará encendido de manera uniforme y lista la base para un buen asado.

image El asado más fácil: trucos seguros, buen fuego y mejor carne en minutos. El truco que reemplaza la nafta y el alcohol El secreto está en usar papel de cocina, aceite de cocina usado y un poco de paciencia. Primero, hacé una bola de papel absorbente o diario y empapala con aceite. Colocala entre el carbón o la leña, asegurándote de dejar espacio para que circule el aire. Luego, encendé el papel con un fósforo o encendedor largo.

El fuego irá tomando lentamente, y en unos 15 minutos vas a tener las brasas listas para empezar el asado. Este truco aprovecha el poder del aceite como combustible natural, sin necesidad de recurrir a productos inflamables peligrosos. Además, evita el olor químico que suele arruinar el sabor de la carne.

image El asado más fácil: trucos seguros, buen fuego y mejor carne en minutos. Más consejos del parrillero No apures el fuego soplando o moviendo la leña: eso solo retrasa la combustión.

Elegí carbón seco o leña buena calidad, clave para un asado parejo.

Si querés mejorar el aroma, podés sumar cáscaras de naranja o ramas secas de romero. Con este truco simple, vas a encender la parrilla sin riesgos y mantener intacta la esencia del verdadero asado argentino. Una forma práctica, económica y segura de disfrutar el ritual más querido del país.