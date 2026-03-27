27 de marzo de 2026 - 08:39

Ni cloro ni detergente: la forma simple de dejar relucientes las hornallas de la cocina

Un método práctico permite mejorar la limpieza de la cocina con un truco casero ideal para el hogar y la higiene.

image
Por Ignacio Alvarado

Leé además

Cómo limpiar la licuadora en simples pasos.

No gastes de más: el truco con vinagre y detergente que simplifica la limpieza de la licuadora
Descubrí como limpiar tu bañera para dejarla como nueva.

Cómo limpiar la bañera para que luzca como nueva en tan solo 15 minutos

Muchas personas recurren a productos fuertes como cloro o detergente, pero no siempre logran el resultado esperado. Además, algunos químicos pueden resultar agresivos para los materiales o dejar olores intensos en el ambiente del hogar.

Por este motivo, cada vez más personas buscan alternativas simples que permitan mantener la limpieza sin necesidad de utilizar productos costosos o complejos.

image

El truco casero que ayuda a eliminar la grasa

Uno de los métodos más recomendados consiste en utilizar bicarbonato de sodio y vinagre blanco para limpiar las hornallas. Esta combinación genera una reacción que ayuda a desprender la grasa adherida y facilita la eliminación de suciedad difícil.

Para aplicar este truco, se recomienda retirar las hornallas y colocarlas en un recipiente con agua caliente. Luego, se agregan dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un chorrito de vinagre blanco. Después de dejar actuar la mezcla durante 20 o 30 minutos, la suciedad comienza a aflojarse, permitiendo retirarla con una esponja.

Este método contribuye a mejorar la higiene sin dañar los materiales ni generar residuos agresivos.

image

Por qué este método resulta efectivo

El bicarbonato de sodio posee propiedades levemente abrasivas que ayudan a desprender la grasa sin rayar las superficies. Por su parte, el vinagre blanco actúa como desengrasante natural y ayuda a eliminar olores.

Especialistas en limpieza del hogar recomiendan realizar este procedimiento de forma periódica para evitar que la suciedad se acumule en exceso. Mantener las hornallas limpias no solo mejora la apariencia de la cocina, sino que también contribuye a una mejor higiene general.

Una solución simple para mantener la cocina impecable

Aplicar este truco casero demuestra que no siempre es necesario recurrir a productos químicos fuertes para lograr buenos resultados. Pequeños cambios en la rutina de limpieza pueden generar grandes diferencias en el cuidado del hogar.

Mantener las hornallas en buen estado permite prolongar su vida útil y conservar una cocina más ordenada y agradable.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Eliminando las manchas, este método ayudará a alargar la vida del colchón y a mantener un ambiente más saludable para descansar.

Recomendado por expertos: por qué ponerle bicarbonato a tu colchón puede mejorar tu descanso

ni lavandina ni detergente: la forma simple de eliminar el mal olor de los repasadores

Ni lavandina ni detergente: la forma simple de eliminar el mal olor de los repasadores

que hacer con el escobillon que ibas a tirar: 2 ideas utiles y lindas para ordenar tu casa

Qué hacer con el escobillón que ibas a tirar: 2 ideas útiles y lindas para ordenar tu casa

Le devuelve su aspecto original y no destiñe la ropa.

Adiós al vinagre y bicarbonato en la ropa: el polvo que borra las manchas de antitranspirante para siempre