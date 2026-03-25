25 de marzo de 2026 - 17:59

Recomendado por expertos: por qué ponerle bicarbonato a tu colchón puede mejorar tu descanso

Aunque a simple vista parezca limpio, su interior acumula elementos que afectan tanto el descanso como el ambiente del dormitorio.

Eliminando las manchas, este método ayudará a alargar la vida del colchón y a mantener un ambiente más saludable para descansar.

Eliminando las manchas, este método ayudará a alargar la vida del colchón y a mantener un ambiente más saludable para descansar.

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Por Redacción

El colchón forma parte de la rutina diaria, pero rara vez recibe la atención que realmente necesita para mantenerse en condiciones óptimas. Con el paso del tiempo, se convierte en un reservorio invisible de humedad, sudor, partículas de piel y microorganismos que alteran la higiene, la durabilidad y el descanso adecuado.

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Varios expertos comenzaron a difundir con un método casero que propone una solución accesible: el uso de bicarbonato de sodio. Una técnica de mantenimiento que actúa sobre un aspecto clave muchas veces ignorado: los olores y la sensación de frescura.

limpieza de colchón

Qué efecto real tiene el bicarbonato en el colchón

El bicarbonato de sodio funciona principalmente como un agente absorbente. Su estructura le permite captar humedad superficial, lo que reduce las condiciones que favorecen la aparición de olores. A su vez, neutraliza compuestos generados por bacterias, lo que mejora el ambiente general del colchón.

No elimina ácaros ni reemplaza una limpieza profunda. Su alcance se limita a la superficie, pero dentro de ese rango cumple una función concreta: renovar el estado inmediato del colchón sin necesidad de productos complejos.

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Eliminando las manchas, este m&eacute;todo ayudar&aacute; a alargar la vida del colch&oacute;n y a mantener un ambiente m&aacute;s saludable para descansar.

Eliminando las manchas, este método ayudará a alargar la vida del colchón y a mantener un ambiente más saludable para descansar.

Cómo aplicarlo de forma efectiva

El procedimiento no requiere herramientas especiales.

- Primero se retiran sábanas y fundas, dejando el colchón completamente expuesto.

- Luego se distribuye una capa fina de bicarbonato sobre toda la superficie.

- Se deja actuar durante al menos 30 minutos, aunque un tiempo mayor potencia el efecto.

- Finalmente, se aspira con cuidado para eliminar cualquier residuo.

- La ventilación del ambiente mejora el resultado, ya que favorece la eliminación de humedad acumulada.

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Expertos recomiendan el uso de bicarbonato para la limpieza regular del colch&oacute;n.

Expertos recomiendan el uso de bicarbonato para la limpieza regular del colchón.

Frecuencia en la limpieza

Aplicar este proceso una vez al mes permite sostener un nivel básico de mantenimiento. En períodos de calor o mayor transpiración, puede repetirse con más frecuencia.

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El bicarbonato de sodio es &uacute;til, pero deber&aacute;s usar las medidas justas en cada caso.

El bicarbonato de sodio es útil, pero deberás usar las medidas justas en cada caso.

El método no sustituye limpiezas profundas ni tratamientos específicos contra ácaros. Su valor reside en lo simple: intervenir de manera constante antes de que el deterioro se vuelva visible o más difícil de revertir.

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