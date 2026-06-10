Ni bicarbonato, ni vinagre, ni limón: el ingrediente clave que necesitas para limpiar tu colchón en segundos

Agregar Los Andes en

Mantener el colchón limpio es una tarea fundamental para preservar la limpieza del dormitorio, aunque muchas veces no recibe la misma atención que otros elementos de uso cotidiano. Mientras las sábanas suelen lavarse con frecuencia, la superficie sobre la que descansamos puede acumular humedad, restos de transpiración, células muertas, polvo y distintos microorganismos que permanecen ocultos a simple vista .

Redacción Por Las Redes

Por Redacción Por Las Redes

El truco de usar sal gruesa en la parrilla evita que la carne se pegue y facilita la limpieza posterior

Redacción Por Las Redes

Por Redacción Por Las Redes

El arroz viejo que quedó en tu alacena no lo tires

Frente a esta situación, cada vez más personas incorporan un método sencillo a sus rutinas de limpieza : aplicar alcohol sobre el colchón. La práctica ganó popularidad en redes sociales y entre quienes buscan alternativas rápidas para higienizar ciertas superficies del hogar sin recurrir a productos más agresivos.

La limpieza del colchón es esencial para mejorar el sueño.

La limpieza del colchón es esencial para mejorar el sueño

El alcohol es ampliamente utilizado como desinfectante debido a su capacidad para eliminar una gran variedad de microorganismos presentes en diferentes superficies.

Cuando se aplica de manera moderada sobre el colchón , muchas personas lo utilizan con el objetivo de contribuir a la limpieza superficial y reducir la presencia de agentes que pueden acumularse con el uso diario.

Además, una de sus principales ventajas es que se evapora rápidamente , por lo que no suele dejar humedad residual cuando se emplea correctamente.

limpieza de colchón Eliminando las manchas, este método ayudará a alargar la vida del colchón y a mantener un ambiente más saludable para descansar. WEB

Qué puede acumular un colchón con el paso del tiempo

Aunque parezca limpio, un colchón está expuesto constantemente a diversos factores que favorecen la acumulación de suciedad.

Restos de transpiración

Durante la noche el cuerpo libera humedad de forma natural, que puede penetrar en las capas superficiales del colchón.

Polvo y partículas ambientales

Las partículas suspendidas en el aire terminan depositándose sobre la cama y pueden acumularse con el paso de las semanas.

Células muertas de la piel

El recambio natural de la piel genera pequeños residuos orgánicos que quedan atrapados entre las fibras de los tejidos.

Microorganismos

La combinación de humedad, temperatura y materia orgánica puede favorecer la presencia de microorganismos y otros agentes que afectan la higiene del descanso.

limpieza de colchón Eliminando las manchas, este método ayudará a alargar la vida del colchón y a mantener un ambiente más saludable para descansar. WEB

Cómo aplicar alcohol correctamente

Quienes utilizan este método suelen colocar alcohol en un pulverizador para distribuirlo de manera uniforme sobre la superficie.

El procedimiento más habitual consiste en:

- Retirar las sábanas y protectores.

- Aspirar el colchón para eliminar polvo y partículas superficiales.

- Rociar una fina capa de alcohol sin empapar el material.

- Dejar secar completamente antes de volver a utilizar la cama.

- Ventilar la habitación para favorecer la evaporación.

Es importante evitar excesos de líquido, ya que una humedad prolongada puede resultar contraproducente para algunos materiales.

El truco con plancha que devuelve el blanco al colchón y ayuda a eliminar la suciedad Con el uso diario, el colchón suele acumular polvo, transpiración y marcas visibles Imagen creada con Gemini

Otras medidas para mantener el colchón en buen estado

La aplicación de alcohol no reemplaza otros cuidados básicos que ayudan a prolongar la vida útil del colchón y mejorar la higiene general.

Entre las recomendaciones más habituales se encuentran:

- Ventilar el dormitorio todos los días.

- Cambiar y lavar las sábanas regularmente.

- Utilizar protectores de colchón lavables.

- Aspirar la superficie de forma periódica.

- Rotar el colchón según las indicaciones del fabricante.

Estas prácticas contribuyen a reducir la acumulación de suciedad y favorecen un entorno de descanso más saludable.