Ni ajo ni limón: el secreto para que el guiso tenga más sabor

El guiso argentino es un clásico que nunca falla, pero muchas veces creemos que el secreto está en el ajo o el limón. Sin embargo, la verdadera magia de este plato radica en los ingredientes frescos y en algunos trucos que potencian el sabor sin necesidad de estos elementos tradicionales.

Olvidate de la acidez del limón o del fuerte aroma del ajo: con unas técnicas simples de preparación y combinaciones de ingredientes, podés lograr un guiso con cuerpo, aroma irresistible y sabor profundo, que hará que todos pidan repetir. Además, esta versión mantiene intacta la esencia de la comida casera argentina y respeta los tiempos de cocción necesarios para realzar cada sabor.

Ingredientes que potencian el sabor Para esta receta, vas a necesitar:

Carne de tu preferencia (vacuna, pollo o cerdo)

Verduras frescas: zanahoria, papa, zapallo y cebolla

Caldo casero o concentrado de verduras

Tomate natural o puré de tomate

Especias: pimentón, laurel, pimienta y comino

Aceite de oliva o girasol Opcionales:

Arroz

Fideos Estos ingredientes opcionales permiten que el guiso sea más completo y rendidor, ideal para familias grandes o para aprovechar mejor los ingredientes que ya tenés en casa.

Estos ingredientes no solo aportan sabor, sino también una mejor nutrición y textura al guiso. Elegir verduras frescas y un buen caldo es clave: el secreto del sabor profundo está en el equilibrio y la calidad de los ingredientes. Trucos para un guiso más sabroso Sellá la carne antes de agregar el caldo: este paso concentra los jugos y potencia el sabor de tu guiso.

Sofreí las verduras lentamente hasta que estén doradas, esto desarrolla aromas que reemplazan la función del ajo.

Usá especias frescas y agregalas en distintos momentos de la cocción para capas de sabor más complejas.

Dejá reposar el guiso unos minutos antes de servir: los sabores se integran y se intensifican. Con estos trucos y ingredientes, tu guiso se convertirá en un plato inolvidable, manteniendo la calidez de la comida casera y mostrando que no hace falta ajo ni limón para lograr un sabor excepcional. Ideal para días fríos, reuniones familiares o cualquier momento que merezca un plato lleno de aroma y gusto.