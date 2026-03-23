Ni 2 ni 3 litros: cuánta agua se recomienda beber por día, según expertos

Durante años, la recomendación de beber dos litros de agua al día se instaló como una regla casi obligatoria. Sin embargo, distintos estudios y expertos comenzaron a cuestionar esa cifra fija, señalando que las necesidades del cuerpo pueden ser muy diferentes.

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Lo que parece una indicación simple es, en realidad, más complejo. Factores como la edad, la alimentación o el nivel de actividad influyen directamente en la cantidad de líquidos que una persona necesita, y en muchos casos, el cuerpo ya cuenta con mecanismos para indicarlo.

Según la Sociedad Alemana de Nutrición , la ingesta diaria de líquidos provenientes de bebidas varía considerablemente según la edad y la situación personal. Puede ir desde unos 400 mililitros en bebés hasta aproximadamente 1500 mililitros en adultos.

Esto se debe a que el cuerpo no obtiene agua únicamente a través de lo que se bebe. También incorpora líquidos mediante los alimentos sólidos (especialmente frutas y verduras) y a través del llamado “agua metabólica”, que se genera durante los procesos internos del organismo.

Por este motivo, la cantidad necesaria de agua que se necesita beber suele ser menor a los tradicionales dos litros diarios. De hecho, los especialistas coinciden en que la sed es el mejor indicador. El nutricionista Uwe Knop lo resume de forma clara: “La sed es una señal del cuerpo. Está diciendo: necesito agua ahora, ni antes ni después”.

Además, un estudio de 2022 respalda esta idea al indicar que la mayoría de las personas necesita entre 1,5 y 1,8 litros de agua al día. Esta cifra incluye tanto líquidos como el aporte indirecto de los alimentos, lo que explica por qué no siempre es necesario forzarse a beber más de lo que el cuerpo pide.

consumo de agua La cantidad varía según el contexto. WEB

Cuándo hay que beber más y por qué también puede ser peligroso excederse

Aunque la sed funciona como una guía confiable en adultos sanos, hay excepciones. En niños pequeños y personas mayores, esta señal puede no ser tan efectiva, por lo que es importante prestar atención y asegurar una hidratación adecuada incluso sin sensación de sed.

En y esta señal puede no ser tan efectiva, por lo que es importante y asegurar una incluso sin sensación de sed. También existen situaciones donde las necesidades de agua aumentan de forma significativa. Durante días de calor extremo o al realizar actividad física intensa, el cuerpo pierde más líquidos a través del sudor. En estos casos, las necesidades pueden multiplicarse por tres o cuatro, lo que vuelve insuficiente la recomendación estándar.

de agua aumentan de forma significativa. Durante días de o al realizar el cuerpo pierde más líquidos a través del En estos casos, las necesidades pueden multiplicarse por tres o cuatro, lo que vuelve insuficiente la recomendación estándar. Sin embargo, beber en exceso tampoco es recomendable. Un consumo excesivo de agua puede diluir las sales del organismo (electrolitos), lo que en casos extremos puede derivar en una condición conocida como intoxicación hídrica. Aunque es poco frecuente, demuestra que más no siempre es mejor.

Además, algunas personas con enfermedades cardíacas o renales deben controlar estrictamente su ingesta de líquidos. En estos casos, las recomendaciones médicas son fundamentales y deben adaptarse a cada situación particular.

consumo de agua WEB

La idea de que todos deben beber la misma cantidad de agua cada día quedó atrás. Hoy se sabe que las necesidades varían según múltiples factores y que el propio cuerpo ofrece señales claras para regular la hidratación.