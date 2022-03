Moria Casán anunció el final de “Moria es Moria”: cuándo es el último programa

Esta semana, Moria Casán sorprendió anunciando que dejará la televisión a fines de marzo. La conductora de Moria es Moria transita sus últimos días en el canal después de dar la noticia de que su ciclo ha terminado, menos de seis meses después de su comienzo.

En jun momento donde la televisión pasa por un proceso de transformación, se conoce la noticia de que también la legendaria estrella argentina estará relegada fuera de las pantallas.

Según se conoció según Television.com.ar, las autoridades de El Nueve decidieron que la última emisión de Moria es Moria sea el jueves 31 de marzo.

El ciclo debutó el 13 de diciembre de 2021 con un promedio de 2.0 puntos de rating. Sin embargo, no logró superar esa marca desde su comienzo por lo que decidieron darle de baja al programa.

Hasta el momento, el canal no anunció que irá en reemplazo de Moria es Moria.

¿En qué trabaja Moria?

Además de estar preparando su boda, se sabe que a partir del 23 de abril Moria comenzará un nuevo ciclo en su carrera actoral. La estrella se pondrá en la piel de Julio César, el característico personaje de la obra de William Shakespeare.

Bajo la dirección de José María Muscari, Moria encarará este nuevo desafío en el Cine Teatro El Plata de Mataderos. Por eso, su jefe de prensa, Maxi Cardaci, ya comenzó con la cuenta regresiva en redes para la despedida de Moria de El Nueve.

La vedette protagonizará la nueva obra de José María Muscari, además de que está planeando su casamiento.

Según reveló hace tiempo Jorge Telerman, director General y Artístico del Complejo Teatral de Buenos Aires: “Estamos felices y emocionados por el comienzo de los ensayos de ‘Julio César’, el genial proyecto de José María Muscari, una adaptación libre de la obra de Shakespeare con la única e inigualable Moria Casán y un elenco imperdible. En marzo en el Cine Teatro El Plata. Pronto, más novedades”.

Una boda en camino

Sumado a sus proyectos actorales y de conducción, también Moria se encuentra atravesando una odisea en su ámbito amoroso. La artista se encuentra en pareja desde mediados de 2021 con Fernando ‘Pato’ Galmarini, el ex Secretario de Deportes de Carlos Menem.

Tras varios meses de relación, la pareja decidió formalizar el vínculo y dieron la noticia de que se casarán. En una reciente nota para el ciclo radial “Agarrate Catalina” (La Once/Diez Radio de la Ciudad), la pareja dio detalles de la boda.

Moria y Fernando 'Pato' Galmarini comenzaron su relación a mediados de 2021 y planean casarse en la Bombonera.

“Nos vamos a casar en la cancha de Boca: me dijo el presidente de Boca que ahí nos tenemos que casar, en la cancha de Boca”, reveló Galmarini. “Nosotros hicimos un compromiso virtual, un casamiento virtual en la catedral de San Isidro un día que fuimos y estábamos los dos”, recordó Moria.

“Lo más sexy que me puede dar el Pato, es su entusiasmo, su luminosidad y su fervor por sus ideas. No es un hombre catastrófico. Transmite ante tanta fragmentación, es su compromiso con su ideología, con sus ideas, su militancia, siempre muy amiguero, que estar con sus amigos. Esas cosas de él me encantan”, destacó Moria sobre lo que la atrae del Pato.