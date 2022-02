L-Gante habló por primera vez de su padre con Moria Casán: “No me causa nada”

Luego del escándalo con Viviana Canosa y su recital en Teconópolis, L-Gante fue como invitado a Moria es Moria, el programa que conduce Moria Casán por la pantalla del Nueve. El cantante habló de todo con la conductora y hasta contó sobre su padre.

El artista estuvo acompañado en gran parte de la nota por su pareja, Tamara Báez, y su hija de cinco meses, Jamaica. Moria hizo pasar a las mujeres de L-Gante y a ambos se los notó muy cómodos con la exvedette que los paseó por diferentes temas.

Entre ellos, del vínculo que lo une con su mamá, Claudia Valenzuela, quien ocupa un lugar importante en la vida del líder de Cumbia 420. “Es el límite, lo que no me hace desviarme ni excederme ni desviarme”, dijo sobre el rol de su madre en su vida.

A raíz de las palabras de Elián Valenzuela, Moria Casán vio la oportunidad de preguntarle por su padre, y el joven se mostró escéptico. “¿Qué pasa con tu padre? ¿Están separados ellos?”, indagó.

“No sabría precisamente pero yo no tengo muchos recuerdos con mi papá, directamente ninguno. Pero no me causa nada por eso mismo”, señaló.

En esa misma línea, le preguntó si sintió que la paternidad lo había cambiado. “Fue centrarme, ponerme en responsable, tener a alguien que me dé ese límite. Antes no estaba mucho en casa”, reconoció L-Gante.

La relación de Tamara Báez y L-Gante

Aprovechando que estaban los dos, Moria quiso saber si eran ciertas las versiones sobre las peleas entre ambos. “Sí, nos habíamos peleado”, reconoció ella. “Pero nos peleamos de vez en cuando. Total, estamos en la misma casa y a los diez minutos estamos a los abrazos”, minimizó él.

“¿Pero qué les pasó?”; insistió Moria, y Tamara reveló el motivo de la discusión. “Me habían mandado un mensaje una chica por una infidelidad, y yo creí “, explicó.

L-Gante a solas con Moria Casán.

“No es la primera vez, le han mandado estando yo al lado diciendo que estaba por otro lado”, agregó el músico. “Me molestó hasta que me doy cuenta que es mentira y yo sé donde está él, o está conmigo, entonces ya no creo más nada”, cerró la joven.