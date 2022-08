Morena Rial, súper picante con el posible romance de Jorge Rial y Mariana Brey: “¿Esa no tenía marido?”

Jorge Rial fue vinculado sentimentalmente con otra periodista y Mariana Brey sería su nueva conquista. El conductor y la panelista trabajan juntos en el programa “Argenzuela” y una serie de guiños entre ambos desataron los rumores de romance.

Ante la posible nueva relación de Jorge Rial, Juan Etchegoyen aprovechó y la preguntó a Morena Rial qué opinaba sobre esta pareja. Y ella fue tajante al decir que su padre es libre de hacer lo que quiera, salvo volver a casarse.

“Salen rumores permanentemente de que está en pareja, ahora se le nombra a Mariana Brey”, lanzó el periodista y la joven respondió sin filtros: “No sabía, no estaba al tanto, pero que haga lo que quiera mientras que no se case... Así de una”.

Ante esto, a More Rial le preguntaron si conocía a Brey y fue picante con la panelista: “Sí, ¿pero esa no tenía marido?...”. A lo que Etchegoyen explicó: “Sí, pero surgieron los rumores de romance con tu papá. ¿Te gustaría si surge algo?”.

“No, no la conozco y que haga lo que él quiera, en realidad, yo vivo en otra provincia, estoy en otra etapa de mi vida, no me interesa ya lo que haga o con quien esté”, dijo casi de forma desinteresada.

Jorge Rial y Mariana Brey enfrentaron los rumores de romance

En los últimos días, Jorge Rial y Mariana Brey enfrentaron rumores de romance y, se armó tal revuelo que decidieron rompier el silencio y contaron si están comenzando o no una relación.

“¡Qué quilombo que armamos!”, expresó Mariana Brey, este lunes, en Argenzuela (C5N). Luego, Jorge Rial comenzó a explicar lo ocurrido. “Sábado. Estaba mirando Instagram y ella pone una foto haciendo nada, como hacemos todos. Entonces la veo y me acuerdo de la famosa frase de ella: ‘¿De qué trabajás?’”, introdujo el conductor, recordando dicha frase de la panelista para referirse a los manifestantes de partidos políticos que salen a marchar a las calles.

“Entonces cuando veo la foto le pongo ‘¿de qué trabajás?’ y riéndome. ¡Qué quilombo se armó!”, agregó. “Yo te contesté rápido... cómo les gusta armar quilombo. Para mí que había escasez de noticias el fin de semana y se agarraron de esto...”, sentenció Brey, desmintiendo los rumores.

A todo esto, Rial disparó: “¡No necesito novia! ¡Estoy bien solo, no me hinchen las pelotas!”, dejando en claro que con su compañera de trabajo no hay intenciones amorosas.