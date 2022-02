Morena Beltrán vs Alina Moine: la disputa interna de ESPN que se reavivó esta semana

En las ultimas horas, se reavivó el enfrentamiento entre dos periodistas deportivas de primer nivel de ESPN. Morena Beltrán y Alina Moine tuvieron un cruce allá por el mes de septiembre: Alina, tras no coincidir con Morena sobre lo que opinaba del aforo en los estadios, eligió ignorarla abiertamente en cámara. Por un extraño motivo, la pelea de septiembre volvió a tomar protagonismo en las redes sociales.

La disputa ocurrió en el programa ‘F90′ (ESPN) de la tarde, conducido por Sebastián “Pollo” Vignolo, en el que Morena se destaca como panelista. Al realizarse el pase con el programa conducido por Alina Moine: ‘Sportscenter Night’, hubo un entredicho entre las periodistas que dejó en claro una tensión entre ambas.

Alina Moine fue vinculada anteriormente con Chapa Retegui y Marcelo Gallardo

En septiembre, el aforo en los estadios era un tema de debate. Alina habló sobre el pedido de los clubes hacia el gobierno de aumentar el aforo permitido, que en ese momento era de 50%, a causa de la pandemia de coronavirus. Morena sugirió que ese pedido, defendido por Moine, podía llevar a la situación de que se posterguen los partidos.

A Alina no le hizo mucha gracia la opinión de Beltrán y solo expresó un: “Mirá... eh...”. Acto seguido, la conductora ignoró a Morena abiertamente y continuó diciendo los próximos encuentros que tenia la Selección Argentina en el estadio de River.

Mientras narraba estos futuros encuentros de la Selección, se dirigía completamente a Vignolo, a pesar de que la conversación había sido con Morena desde hace un rato, y que además, ningún otro panelista había tomado la palabra. El vacío que Alina le propinó a Morena quedó muy explícito. Morena tuvo su reacción. Levanto su ceja y abrió sus ojos, en gesto de sorpresa. Sumado a una sonrisa irónica, que busco taparse llevando su mano a la boca.

El video del cruce tuvo su repercusión en septiembre, pero fue de poco alcance en las redes sociales. Esta semana, de forma inesperada, volvió a viralizarse el video del entredicho entre las periodistas, en gran medida, mucho más que antes. ¿El motivo? La especulación sobre un hombre que ambas podrían haber compartido.

A partir de una noticia de un supuesto romance de Morena Beltrán con Martin Bossi, hay quienes especulan que esta sería la razón de la molestia de Moine hacia Beltrán. El año pasado, el imitador fue vinculado amorosamente con la periodista Alina Moine, aunque ellos lo negaron y dijeron que tenían una relación de amistad.

Morena Beltrán lleva pocos años en el medio, pero tiene gran reconocimiento

Esta semana, surgió otra versión de romance de Martin Bossi. En este caso, se lo vinculó con la periodista Morena Beltrán. Por este motivo, el video del cruce entre las periodistas de ESPN tomó tanta relevancia. A pesar de los rumores, Bossi se encargó de desmentir todo. “Me vincularon con la joven y talentosa Morena Beltrán, a la cual no la vi nunca en mi vida. Lo juro por mi madre. ¡No la conozco!”, dijo en Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri.

Martin contó que pudo hablar con Morena acerca de los rumores. “Le dije ‘Morena, disculpame’. Porque para mí es un honor, pero esta chica tiene 23 años”. A la pregunta de cuál fue la respuesta de Morena, Bossi dijo: “Ella se reía, me dijo ‘Martín, me explotó el Twitter. Una cosa es inventar y otra delirar. Dicen que la vi en un evento, pero nunca la crucé. No la frecuento. Me encantaría. Es una mujer hermosa y talentosa que se abrió camino en un ambiente muy machista como el fútbol, pero no la conozco, te juro”.

Para cerrar, Bossi dejó una puerta abierta para la relación. “Ayer aproveché y le escribí por Instagram. ¡Arranqué! Le dije ‘Morena, te invito al teatro’. Me hice el boludo. Si pasa, pasa”, contó el imitador.