Modelo de OnlyFans reveló qué futbolistas podrían probar suerte en la plataforma: “No sé si Messi tendría éxito”

Gran parte del mundo conoce cómo se desenvuelve el jugador rosarino en las redes sociales. Con fotos de sus entrenamientos, junto a su familia y sus premios, Lionel Messi suma más de 450 millones de seguidores en Instagram. Pero, si alguien se preguntaba cómo sería la Pulga en otra red social, una modelo brasileña respondió su pregunta.

Debora Peixoto la joven que -además de vender contenido para adultos en la plataforma OnlyFans- estudia para ser árbitra, reveló si Kylian Mbappé, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Harry Kane y Lionel Messi tendrían éxito en el servicio de suscripción.

A Messi “le daría una tarjeta amarilla, me parece muy agradable, muy tranquilo. No sé si tendrá tanto éxito, pero vale la pena que lo intente”. Parece ser que Peixoto ve en el rosarin a una persona con un perfil bajo.

Sin embargo, su opinión sobre el noruego Haaland fue muy opuesta: “Ciertamente tendría mucho éxito. Alto, fuerte y joven, la gente se volvería loca al ver todo lo que publicó, así que puede unirse porque será un pilar de la plataforma”. En la misma línea, predice para Mbappé un buen futuro en OnlyFans: “También es joven y muy fuerte, además de tener mucha afición. Cuando se retire del fútbol podrá unirse a la plataforma, que tendrá mucho éxito”.

La modelo le dio luz verde al Bicho, a quien considera que es un”símbolo sexy”, y vaticinó que, en caso de unirse a la red social, Ronaldo tendría mucha suerte. “Con un cuerpo totalmente tonificado, le gusta cuidar su cuerpo, es el estereotipo perfecto para el éxito”, agregó.

Por otro lado, para el británico Harry Kane no ve un futuro muy brillante. “Para mí es una tarjeta roja de inmediato”, aseguró tajante. “Mejor ni lo intentes, no creo que tenga el perfil de la plataforma. Parece muy tímido y callado, en mi opinión no funcionaría”.

Y, para terminar de sepultar cualquier presunto interés que el delantero pudiera tener en unirse a la plataforma, agregó: “Además de ser bastante tímido, Harry Kane es un poco torpe. Quizás esta característica suya le dificulta un poco tener éxito en OnlyFans. Creo que no llama tanto la atención”.

"Produzco contenido para OnlyFans y la gente piensa que solo porque estoy allí, no puedo entender varios temas", aseguró en una entrevista. Foto: Twitter.

Peixoto, además de vender contenido por suscripción en la red social para adultos, toma clases en la escuela de arbitraje de la Federación de Fútbol de Minas Gerais y contó que su mayor sueño es “arbitrar los principales clásicos del país y, quién sabe, tal vez algún día pueda dirigir en una Copa del Mundo”

La modelo contó que recibió mucho apoyo por parte de su familia y sus seguidores: “si no me hubieran animado, no creo que hubiera empezado esta nueva etapa de mi vida”. A su vez, contó que recurrió a OnlyFans para recaudar fondos.

En lo que respecta al ámbito futbolístico y al ser mujer, dijo: “por ser un deporte masculino, cuando las mujeres intentamos entrar genera desconfianza. Y, en segundo lugar, produzco contenido para OnlyFans y la gente piensa que solo porque estoy allí, no puedo entender varios temas. Seré una profesional y alguien imparcial”, afirmó.