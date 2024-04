El DT del próximo rival de Lionel Messi, opinó del 10

Este sábado, Lionel Messi y su equipo, el Inter Miami, vuelven a la acción en la Major League Soccer (MLS) tras su victoria sobre Nashville.

En esta ocasión, se enfrentarán al New England Revolution, que actualmente se encuentra en el último lugar de la Conferencia Este. El objetivo de Messi y sus compañeros es sumar tres puntos para mantenerse como líderes en la tabla de posiciones.

Caleb Porter, el entrenador del Revolution, ha hablado sobre la preparación de su equipo para este importante encuentro y no ha escatimado elogios al referirse al capitán de la Selección Argentina.

Con otro show de Lionel Messi, Inter Miami le ganó a Nashville por la MLS. / Gentileza.

“Cuando tiene la pelota, no hay nadie mejor. Quiero decir, es casi imparable. No tratas de parar a Messi, pero puedes limitar sus toques en zonas clave. Lo más importante que tienes que hacer es intentar mantenerlo alejado de donde quiere estar, que es cerca del arco. Ahí es letal”, aseguró el DT.

Porter también compartió el plan para intentar neutralizar la influencia de Messi en el juego: “Ahora, ¿cómo se hace eso? Es un trabajo en equipo. Creo que en gran medida hay que hacer que su equipo defienda. Si nos quedamos con un bloque bajo y les dejamos atacar durante todo el juego, perderemos 3-0. Pero si podemos quitar un poco de presión a nuestra defensa y hacer que defiendan, entonces tal vez tengamos una oportunidad”.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, festeja tras convertir un penal ante Nashville en un partido de la MLS, disputado el sábado 20 de abril de 2024 (AP Foto/Marta Lavandier)

El partido del Inter de Miami vs New England Revolution

El emocionante enfrentamiento tendrá lugar el sábado 27 a las 20:30 en el Gillette Stadium de Foxborough, con una asistencia esperada de más de 65 mil espectadores.

Sobre este aspecto, Porter expresó: “Obviamente, son un muy buen equipo con muy buenos jugadores. Los muchachos están emocionados. Va a ser un estadio lleno. Creo que será el segundo partido de fútbol con mayor asistencia en la historia de Boston. Entonces, si no puedes estar listo para ese tipo de juego, si no puedes emocionarte y si no puedes desempeñarte en ese juego, no deberías estar aquí”.

Por otro lado, Lionel Messi llega en un gran momento, habiendo marcado dos goles en su última actuación. En lo que va del 2024, Messi ha sumado nueve goles y cinco asistencias en todas las competencias.

Con un rival que ha tenido dificultades en la liga, Messi tiene la oportunidad de seguir ampliando sus números en este importante enfrentamiento.