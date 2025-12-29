29 de diciembre de 2025 - 10:01

Moda en perfumes: la fragancia de 1901 que tarda años en hacerse y es furor en el mundo

Descubrí la fragancia de moda: Con 125 años de historia y un proceso de 6 años de espera, este perfume de iris es el favorito en Europa.

Descubrí el perfume de moda de esta temporada gracias a su inigualable "olor a limpio".

Por Cristian Reta

¿Buscás un perfume que te haga sentir impecable todo el día? Existe una frasco que no pasa de moda y es considerado uno de los más elegantes del mercado. No por nada triunfa hace 125 años: su secreto no está en la intensidad, sino en la irresistible sensación de "olor a limpio" que proyecta en quien lo usa.

image

La mística de la flor de iris, la protogonista del perfume del momento

El componente estrella de esta fórmula es el iris, una flor asociada históricamente a la nobleza y la pureza. Ya en la antigua Roma se utilizaba en ungüentos, pero fue en Florencia donde se transformó en una colonia de aura serena y tacto suave.

Santa María Novella, considerada la perfumería más antigua del mundo, comercializa esta fragancia desde 1901. Más de un siglo después, vuelve a posicionarse como tendencia gracias a un equilibrio preciso entre sus notas: un aroma que transmite pulcritud y armonía desde el primer instante.

El secreto: 6 años para un solo frasco

Lo que pocos saben es el proceso casi místico detrás de su elaboración. Para lograr ese fondo atalcado y amaderado tan reconocible, se requiere un tiempo especial.

El iris florentino utilizado se trabaja tras 6 años de decantación de los rizomas cultivados en las colinas de la Toscana. Este proceso artesanal es lo que garantiza ese toque único y original que hace que su aroma se mantenga intacto durante horas.

La evolución del perfume en la piel es una experiencia completa: empieza con notas verdes y especiadas, pasa por un corazón de jazmín y magnolia, y cierra con un fondo de musgo y ámbar gris. Es la opción ideal para destacar en cualquier evento especial.

