7 de enero de 2026 - 13:46

¿Mirás el celular mientras caminás? Qué dice la psicología sobre vos

Mirar el celular al caminar se volvió automático. La psicología, la ciencia, la tecnología y la atención analizan qué revela este hábito cotidiano.

Psicología y ciencia analizan cómo celular altera atención y conducta al caminar.

Psicología y ciencia analizan cómo celular altera atención y conducta al caminar.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Los efectos relajantes según la psicología de ducharse a la noche.

Según la psicología, las personas que prefieren ducharse de noche presentan estas características en su salud

Por Cristian Reta
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas que no necesitan aprobacion

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas que no necesitan aprobación

Por Andrés Aguilera

Caminar mirando el teléfono no siempre responde a una urgencia. Muchas personas lo hacen por costumbre, aburrimiento o simple inercia digital. En ciudades grandes, este comportamiento se volvió tan común que casi no llama la atención, aunque modifica la forma de moverse, de percibir el entorno y de vincularse con otros. La tecnología portátil transformó los trayectos breves en espacios de consumo constante de información.

image
Psicolog&iacute;a y ciencia analizan c&oacute;mo celular altera atenci&oacute;n y conducta al caminar.

Psicología y ciencia analizan cómo celular altera atención y conducta al caminar.

Diversos estudios sobre atención y comportamiento humano advierten que dividir la mirada entre la pantalla y el camino reduce la percepción del entorno. Investigaciones de universidades como Stanford y la Universidad de Queensland mostraron que quienes caminan usando el celular tardan más en reaccionar ante estímulos externos y aumentan el riesgo de accidentes leves. La ciencia ya analiza este fenómeno como parte de los nuevos hábitos urbanos.

Además, este gesto suele aparecer en momentos de espera interna: cuando alguien camina solo, sin compañía ni estímulos sociales inmediatos. El celular funciona como refugio, distracción o incluso escudo frente al contacto visual con desconocidos. Aunque parezca inofensivo, el hábito revela mucho más que simple entretenimiento digital.

Lo que revela sobre la mente y las emociones

Recién aquí los especialistas empiezan a poner el foco interpretativo. Según la psicología, mirar el celular al caminar puede estar asociado a una necesidad constante de estimulación mental. El cerebro se acostumbró a recibir información continua y le cuesta tolerar los espacios vacíos, como una caminata silenciosa. Este patrón se vincula con la ansiedad leve y la búsqueda permanente de control.

Investigadores del King’s College London y de la Universidad de Michigan señalan que el uso compulsivo del teléfono en movimiento puede relacionarse con una hipervigilancia social: miedo a “perderse algo”, necesidad de respuesta inmediata o dificultad para desconectarse. Desde la ciencia, se lo asocia al circuito de recompensa dopaminérgico activado por notificaciones y mensajes.

image
Psicolog&iacute;a y ciencia analizan c&oacute;mo celular altera atenci&oacute;n y conducta al caminar.

Psicología y ciencia analizan cómo celular altera atención y conducta al caminar.

No se trata necesariamente de un rasgo negativo. En algunos casos, este comportamiento refleja personas multitarea, con alta tolerancia a estímulos simultáneos. Sin embargo, cuando el hábito es constante, la psicología advierte sobre un impacto en la capacidad de atención sostenida y en la conexión con el presente, afectando la salud mental a largo plazo.

Consecuencias y cómo recuperar el foco

Los expertos coinciden en que no es necesario eliminar el celular, sino revisar el uso automático. Practicar caminatas breves sin pantalla ayuda a entrenar la atención, reducir el estrés y mejorar la percepción corporal. Estudios de la Universidad de Sussex demostraron que caminar sin estímulos digitales mejora la memoria y el estado de ánimo.

Desde la ciencia del comportamiento, se recomienda establecer pequeños límites: guardar el teléfono en trayectos cortos o usarlo solo en paradas específicas. Estas acciones simples permiten recuperar el contacto con el entorno y disminuir la dependencia digital.

En definitiva, mirar el celular mientras caminás no te define por completo, pero sí ofrece pistas. La psicología, la tecnología y la ciencia coinciden en algo: prestar atención a estos gestos cotidianos puede ser el primer paso para entender cómo vivimos, pensamos y nos movemos en un mundo hiperconectado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el mal humor por el calor tiene nombre: que dice la psicologia

El mal humor por el calor tiene nombre: qué dice la psicología

Por Daniela Leiva
que revela de tu personalidad dejar la luz prendida en habitaciones vacias, segun la psicologia

Qué revela de tu personalidad dejar la luz prendida en habitaciones vacías, según la psicología

Por Andrés Aguilera
El cerebro lo define como un despertar espontáneo, aunque algunos estudios indican un panorama diferente.

Despertarse de golpe en la noche: el cerebro detecta 6 rasgos característicos, según la psicología

Por Redacción
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas con liderazgo natural

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas con liderazgo natural

Por Andrés Aguilera