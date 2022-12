Mhoni Vidente acertó la eliminación de México y ahora predijo el futuro del “Tata” Martino

Mhoni Vidente, la popular astróloga cubana, es popular por sus predicciones sobre diversos temas, las cuales comparte en su canal de Youtube. Entre los tópicos que trata se encuentran la llegada del demonio a la Tierra, pasando por atentados y desastres naturales hasta cómo les irá a las selecciones de fútbol que están disputando la Copa del Mundo en Qatar.

La cubana se refirió a qué iba a pasar con el partido entre las selecciones de Argentina y a México.

Asimismo, se refirió al rol de México en todo el Mundial y de su entrenador, el argentino Gerardo “Tata” Martino. Y hasta el momento, acertó.

¿El tata se va de la Selección mexicana?

“Vamos a hablar de la carta de la estrella: Argentina, Brasil y Francia son mis candidatos para ganar el Mundial de Qatar 2022. Definitivamente esos equipos siguen brillando totalmente”, vaticinó la pitonisa en su canal oficial.

Al parecer, según Mhoni, la final estaría entre Argentina y Francia. Y le dio un margen de ventaja a la selección de Scaloni por el rol “predominante que tendrá Messi en Argentina”.

El DT argentino Gerardo Martino no seguirá en México. ”Mi contrato se terminó cuando al árbitro pitó el final del partido y no hay nada más que hacer”, dijo "el Tata". (AP)

También brindó su pronóstico sobre lo que le deparará a México, ya que desde que dejó Cuba vive erradicada en aquel país y cuenta con muchísimos seguidores.

“¿Cómo va a ir México? Pues yo lo veo mal. Eso no es una predicción, es un hecho. Que ellos no se la crean, que no pongan todo su interés para salir adelante”.

Además, le dedicó unas palabras al DT Tata Martino. “La afición mexicana los apoya totalmente, están en las buenas y en las malas. Lamentablemente al entrenador no le interesa sacar adelante a México. Y veo una renovación de ese cargo con otro nombre”.

¿Quién es Mhoni Vidente?

Mhoni vidente

Mhoni Vidente empezó su trayectoria mediática en el 2009 a través de su blog personal. Según varios seguidores, su nombre sería un derivado de la palabra Money (dinero).

Sin embargo, acuerdo con una anécdota que contó a TV Notas, le decían “Moni” (pronunciación de ‘money’) porque atraía suerte y plata. Al nombre también le hizo una modificación y le agregó una H entre el medio de la M y la O, esto debido a que es transexual y así representa a ambos sexos: H de hombre y M de mujer.

Las predicciones de Mhoni Vidente para fin de año

Una particularidad de la famosa astróloga es que alterna sus predicciones sobre eventos climáticos, predicciones políticas y análisis del futuro de las celebridades.

En una de sus más recientes apariciones advirtió, entre otras cosas, acerca de los temblores que afectarán a México.

La astróloga señaló que es muy probable que suceda una gran erupción del volcán Popocatépetl, y no descartó que podrían sumarse el Volcán de Fuego en Guatemala y uno más en Ecuador.

“Y sí, viene otro sismo en la Ciudad de México, pero nada grave nada más que el puro susto. Pero veo un sismo muy fuerte, el día 12 o 13 de diciembre, o en el mes de diciembre que es categoría fuerte. Va ser puro susto nada más, se van a seguir moviendo las placas, está el Popocatépetl todavía con emisiones muy fuertes”, señaló Mhoni.

Mhoni explicó que “las energías del mundo están cambiando totalmente y están haciendo que se asienten completamente esas energías negativas. Este año va a ser de movimientos”.

También advirtió que 2022 “es el año de los imposibles en cuestiones meteorológicas y viene un invierno muy cruel en todas las formas”.

“La carta del juicio nos dice que hay una ley divina. Cuando te viene algo muy malo después te viene algo muy bueno”, indicó la vidente cubana.