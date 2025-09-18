Mezclar limón con sal: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El limón con sal es una de esas soluciones caseras que demuestran que no siempre se necesitan productos industriales para mantener la cocina impecable.

En casi todas las cocinas argentinas hay una tabla de madera que se lleva el protagonismo a la hora de cortar pan, verduras, carne o frutas. Con el paso del tiempo, esas tablas acumulan manchas, marcas y olores que parecen imposibles de sacar.

Incluso, muchas veces -aunque estén limpias- no recuperan el color original y terminan en un rincón del bajo mesada listas para ser reemplazadas. Sin embargo, existe un método sencillo, económico y natural que puede hacer que vuelvan a lucir como nuevas, limpiarlas con limón y sal.

La efectividad de este truco está en la química natural de los ingredientes. El ácido cítrico del limónactúa como desinfectante y blanqueador suave, disolviendo restos de grasa y eliminando bacterias que pueden quedar en la madera. Al mismo tiempo, la sal gruesa, al ser granulada, raspa sin dañar y ayuda a remover la suciedad incrustada en los poros.

Este método no solo mejora el aspecto visual de la tabla, sino que también contribuye a la seguridad alimentaria, ya que reduce la presencia de microorganismos que podrían transmitirse a los alimentos.

limpon y sal gruesa sobre tabla de madera Ingredientes que vas a necesitar 1 limón fresco (puede ser grande o mediano)

2 o 3 cucharadas de sal gruesa

Agua tibia (para enjuagar)

Un paño de cocina limpio o papel absorbente

Paso a paso: cómo limpiar y blanquear la tabla Colocá la tabla de madera en la mesada y esparcí sal gruesa en toda la superficie. Lo ideal es cubrir bien las zonas manchadas o con más uso. Usá medio limón como si fuera una esponja. La parte cortada en contacto con la sal va a generar la reacción de limpieza. Apretá el limón contra la sal y frotá toda la tabla en círculos. Vas a notar cómo la mezcla levanta manchas y deja salir un aroma fresco. Después de frotar, dejá reposar la mezcla entre 5 y 10 minutos. El ácido cítrico del limón sigue actuando mientras la sal ayuda a absorber olores y humedad. Enjuagar con agua tibia: retirás los restos de sal y jugo con abundante agua tibia. Secar bien: este paso es fundamental para que la madera no se deforme ni acumule humedad. Usá un paño de cocina limpio o papel absorbente, y dejá que termine de secarse al aire. tabla de madera Consejos extra para prolongar la vida útil de las tablas de madera No dejes las tablas de madera sumergidas en agua por mucho tiempo, ya que la humedad las deforma.

Después de limpiarlas con limón y sal , podés aplicar unas gotas de aceite vegetal (como aceite de oliva) para nutrir la madera y evitar que se reseque.

y , podés aplicar unas gotas de aceite vegetal (como aceite de oliva) para nutrir la madera y evitar que se reseque. Repetí este truco una vez por semana si usás la tabla a diario.