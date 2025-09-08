Mezclar harina y sal: cómo funciona y por qué es tan efectivo

Si sos de los que acumulan ollas y sartenes con restos quemados, este truco de hogar te va a cambiar la vida. Mezclar sal con harina es un método sencillo y económico para recuperar tus utensilios de cocina favoritos. Además, este método también sirve para mantener la limpieza general de la cocina sin químicos.
El uso de ingredientes simples como sal y harina demuestra que muchas soluciones caseras funcionan mejor que los productos comerciales. Con unos pocos pasos, podrás devolverles el brillo a tus ollas quemadas y facilitar la rutina de limpieza en tu hogar.
Este truco de hogar no solo elimina restos quemados, sino que también ayuda a mantener la limpieza de tus utensilios de cocina de manera natural. Además, la combinación de sal y harina evita rayar las superficies, algo común al usar productos abrasivos comerciales.
Incorporar esta técnica a tu rutina de limpieza del hogar permite ahorrar tiempo y dinero, y garantiza que tus ollas y sartenes siempre estén listas para preparar nuevas recetas. Es un ejemplo de cómo los trucos caseros pueden ser más efectivos que los productos industriales.