Mezclar harina y sal: cómo funciona y por qué es tan efectivo

Descubrí este truco de la limpieza del hogar, con sal y harina para ollas quemadas. Fácil, económico y efectivo.

La sal gruesa y el harina podrían ser tu mejor truco de cocina.

Si sos de los que acumulan ollas y sartenes con restos quemados, este truco de hogar te va a cambiar la vida. Mezclar sal con harina es un método sencillo y económico para recuperar tus utensilios de cocina favoritos. Además, este método también sirve para mantener la limpieza general de la cocina sin químicos.

El uso de ingredientes simples como sal y harina demuestra que muchas soluciones caseras funcionan mejor que los productos comerciales. Con unos pocos pasos, podrás devolverles el brillo a tus ollas quemadas y facilitar la rutina de limpieza en tu hogar.

image Ingredientes y materiales 2 cucharadas de sal gruesa

2 cucharadas de harina de trigo

Agua tibia

Una olla o sartén quemada

Una esponja o paño de cocina image

Paso a paso Mezclá en un bol la sal con la harina hasta obtener una pasta homogénea.

Añadí unas gotas de agua tibia hasta formar una mezcla cremosa, ni muy líquida ni muy seca.

Cubrí la superficie quemada de la olla o sartén con la pasta de sal y harina .

Dejála actuar durante 10 a 15 minutos para que los residuos se ablanden.

Con una esponja húmeda, frotá suavemente la mezcla hasta que la suciedad se desprenda.

Enjuagá con agua caliente y secá con un paño limpio. image

Este truco de hogar no solo elimina restos quemados, sino que también ayuda a mantener la limpieza de tus utensilios de cocina de manera natural. Además, la combinación de sal y harina evita rayar las superficies, algo común al usar productos abrasivos comerciales.

Incorporar esta técnica a tu rutina de limpieza del hogar permite ahorrar tiempo y dinero, y garantiza que tus ollas y sartenes siempre estén listas para preparar nuevas recetas. Es un ejemplo de cómo los trucos caseros pueden ser más efectivos que los productos industriales.