8 de septiembre de 2025 - 13:14

Mezclar harina y sal: cómo funciona y por qué es tan efectivo

Descubrí este truco de la limpieza del hogar, con sal y harina para ollas quemadas. Fácil, económico y efectivo.

La sal gruesa y el harina podrían ser tu mejor truco de cocina.

Por Ignacio Alvarado

Si sos de los que acumulan ollas y sartenes con restos quemados, este truco de hogar te va a cambiar la vida. Mezclar sal con harina es un método sencillo y económico para recuperar tus utensilios de cocina favoritos. Además, este método también sirve para mantener la limpieza general de la cocina sin químicos.

El uso de ingredientes simples como sal y harina demuestra que muchas soluciones caseras funcionan mejor que los productos comerciales. Con unos pocos pasos, podrás devolverles el brillo a tus ollas quemadas y facilitar la rutina de limpieza en tu hogar.

Ingredientes y materiales

  • 2 cucharadas de sal gruesa

  • 2 cucharadas de harina de trigo

  • Agua tibia

  • Una olla o sartén quemada

  • Una esponja o paño de cocina

Paso a paso

  • Mezclá en un bol la sal con la harina hasta obtener una pasta homogénea.

  • Añadí unas gotas de agua tibia hasta formar una mezcla cremosa, ni muy líquida ni muy seca.

  • Cubrí la superficie quemada de la olla o sartén con la pasta de sal y harina.

  • Dejála actuar durante 10 a 15 minutos para que los residuos se ablanden.

  • Con una esponja húmeda, frotá suavemente la mezcla hasta que la suciedad se desprenda.

  • Enjuagá con agua caliente y secá con un paño limpio.

Este truco de hogar no solo elimina restos quemados, sino que también ayuda a mantener la limpieza de tus utensilios de cocina de manera natural. Además, la combinación de sal y harina evita rayar las superficies, algo común al usar productos abrasivos comerciales.

Incorporar esta técnica a tu rutina de limpieza del hogar permite ahorrar tiempo y dinero, y garantiza que tus ollas y sartenes siempre estén listas para preparar nuevas recetas. Es un ejemplo de cómo los trucos caseros pueden ser más efectivos que los productos industriales.

