MasterChef: la desesperación de Wanda Nara en vivo al incendiarse la cocina de un participante

Desde que Wanda Nara tomó las riendas de la conducción de MasterChef ya se han vivido varios momentos que quedan en el recuerdo de los televidentes. En la última emisión volvió a ocurrir un hecho, pero que la aterrorizó.

En la transmisión de este miércoles, la hermana de Zaira se llevó un tremendo susto cuando Rodrigo Salcedo, uno de los participantes tuvo un accidente con la cocina.

Al acercarse a Rodrigo para avisarle que el tiempo se terminaba, Wanda notó que salía fuego de una de las hornallas. “¡Ay, ojo Rodri!”, gritó ella con temor al observar lo que estaba sucediendo.

En ese momento, el bioquímico utilizó servilletas de papel para intentar calmar las llamas, lo que generó aún más nerviosismo en la conductora: “¡Te desconcentré, casi incendiamos todo!”, expresó Wanda.

Wanda Nara se alarmó al ver fuego en las cocinas del concurso.

“¡Estamos bien, estamos bien! “Intenté apagarlo rápido, por suerte no pasó a mayores”, señaló el participante que al igual que Wanda Nara también se asustó por lo que había sucedido. Sin embargo, le agrego una cuota de humor a la tensa situación.

Rodrigo Salcedo, el bioquímico que casi incendia todo

Rodrigo Salcedo, es uno de los 16 confirmados de la reciente edición de MasterChef. Nació en Córdoba, pero reside en la provincia de San Luis y se dedica a la bioquímica. “Mi profesión va por otro lado y, aunque también se relaciona con las mezclas y los procesos, es algo muy diferente”.

Sobre estar siendo parte del reality de cocineros, se ha manifestado orgulloso: “Es una experiencia increíble, muy divertida y emocionante. Me apasiona la gastronomía y estoy en mi mejor momento. No me tenía fe con la pastelería y resultó que mi torta (un marquise de chocolate) fue la mejor de la noche”, se le oyó tiempo atrás.

Rodrigo forma parte del programa gracias a su novia, que fue quien lo inscribió: “no tenía ninguna esperanza de quedar”. “Lo hice para probar y sacarme el gusto. Un mes después me llamaron para decirme que comenzaba con las audiciones”, recordó.