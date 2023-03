El osado look de Wanda Nara en MasterChef: deslumbró con efecto mojado y amplísimo escote en total black

“Llegó el gran día”, dijo el cocinero Germán Martitegui y fue lo primero que se escuchó de esta nueva temporada de Masterchef Argentina, que ya tiene las cocinas prendidas por la pantalla de Telefe. Después de algunas ediciones de famosos, es el momento de los cocineros amateurs para posicionarse.

Tras la presentación de Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, completando el ya clásico tridente de jurados, apareció en pantalla Wanda Nara, la flamante conductora del reality, que estrena faceta profesional.

Para la presente temporada “se inscribieron más de 10 mil cocineros amateurs de todo el país que sueñan con cambiar sus vidas”, fue el anunció de la modelo. De estos, quedarán los 24 mejores, elegidos por los jurados que buscarán entrar entre los 16 finales para comenzar a mostrar sus dotes culinarios.

Entre fragmentos de los castings, Wanda siguió explicando la metodología del concurso: “Cada uno trajo los ingredientes para realizar su mejor plato. Para hacerlo tendrán solo 50 minutos. Luego deberán recorrer el largo pasillo que los dejará cara a cara con el jurado. Y tendrán 5 minutos más para terminar su receta y emplatar”.

“El objetivo será conseguir el delantal que los lleve a la siguiente etapa. Y para eso deberán obtener la aprobación de dos de los tres jurados. Todo viaje por más largo que sea, comienza con un primer paso. Ese primer paso lo vamos a dar juntos. ¡Bienvenidos a Masterchef!”, relató Nara.

Desde el inicio, Masterchef demostró que será consumido por el público, ya que con el correr de los minutos fue superando los 15 puntos de rating hasta llegar a tener un pico cercano a los 25.

El atuendo de Wanda Nara en el debut de MasterChef

Para su debut en la pantalla, la expareja de Mauro Icardi lució un look total black compuesto por conjunto de un blazer de amplio escote, con botones dorados y pantalón sastrero. En cuanto a su beauty look, contó con el make up realizado por su amigo personal Kenny Palacios, destacando el labial en tono nude y la sombra rosa.

Wanda Nara mostró toda su belleza en el debut de Masterchef.

Esto no fue todo, ya que Wanda Nara apostó al “wet look” para su cabello. Este es el efecto de llevar pelo mojado, que permite llevar la melena impecable gracias a la ayuda del gel fijador. Este truco utilizado por muchas famosas, aporta un efecto refrescante y le aporta elegancia a cualquier estilismo.