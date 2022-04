“Masterchef Celebrity, la revancha” ya tuvo su primera baja

Mica Viciconte y Tomás Fonzi fueron los finalistas de “Masterchef Celebrity 3″ y tras el anuncio de que la marplatense se consagró campeona, todos quisieron saber si el actor se sumaría a la revancha que organizó Telefe bajo la conducción de Santiago del Moro.

El mismo lunes a la noche, apenas se supo el resultado final de la competencia gastronómica, el artista habló con Diego Poggi, el host del ciclo que tuvo a varios famosos dándolo todo en las cocinas.

En un Instagram Live, Tomás confió algunas perlitas de la final, reveló sus sensaciones al saber que salió segundo y despejó rumores de que seguiría cocinando en “Masterchef Celebrity, la revancha”.

Mica Viciconte en Masterchef Celebrity

“Hay mucha duda, hubo mucha especulación con el tema del repechaje, porque ahora viene otro certamen, pero no se llama repechaje, no es eso. Es la revancha, que no es lo mismo”, aclaró Fonzi.

“La gente pensaba ‘porque Mica está, pero Tomás no, entonces seguramente ganará Tomás, y Mica busca la revancha’, y no, son dos cosas totalmente paralelas, que no tienen que ver con la otra. Además ya ganó Mica, ya sabemos todos, y solo para evitar especulaciones cuento que yo no pude hacerlo por un tema de agenda”, sentenció.

Tomás Fonzi logró consagrarse como uno de los finalistas de MasterChef Celebrity 3

“Yo no pude participar por cuestiones laborales previas, que tenía comprometidos esos días; de hecho el programa, nuestra tercera temporada, era hasta febrero, después se estiró y estamos a mediados de abril”, remarcó el artista que fue uno de los favoritos durante toda la temporada.

¿Cómo será “Masterchef Celebrity, la revancha”?

“Masterchef Celebrity, la revancha” contará con la participación de 10 famosos que ya estuvieron en las temporadas anteriores del programa; Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui seguirán siendo los jurados pero tendrán su vara mucho más alta.

Se sabe que Analía Franchín, Vicky Xipolitakis, El Polaco, Sofía Pachano, María O’Donnell, Georgina Barbarossa, Vicky “Juariu” Braier, Mica Viciconte y Joaquín Levinton son de los que volverán a ponerse el delantal con sus nombres. “Se van a batir a duelo para ver quién gana este certamen. Cada domingo, un nuevo desafío”, promociona Telefe.

Juariu, en Masterchef.

“La revancha es un conjunto de los mejores participantes de cada temporada, no es los que no ganaron”, comentó Tomás Fonzi , quien no será parte del ciclo aunque muchos creyeron que sí porque vieron que estaba Mica en el listado y buscaría su propia revancha.

Será una edición semanal y comenzará este domingo a partir de las 22.15.

Sobre la desilusión que muchos de sus seguidores sintieron al verlo subcampeón, Tomás expresó: “Esto es un programa de televisión, y para enojarse en la vida hay un montón de otras cosas, para sospechar, me parece que en este caso es todo alegría porque se trata de gastronomía, de algo que nos conecta con las emociones, con los recuerdos, y ese es el camino, no el de enojo”.