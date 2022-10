Marianela Mirra destrozó a Gran Hermano 2022 y explicó los motivos: “No lo miro más”

Marianela Mirra, ganadora de Gran Hermano 2007, dio su opinión sobre la nueva edición, conducida por Santiago del Moro y al parecer no le gusta para nada.

La exparticipante, una de las más importantes de la historia del reality, explicó que la versión 2022 del reality la decepcionó.

Molesta, pidió que dejen de “romantizar” la tristeza de los participantes. Además, le recomendó a la producción que se enfoque en divertir a la audiencia.

Marianela Mirra criticó a GH 2022

“No romanticen las historias tristes, por favor. ¡Tienen que divertir a la audiencia! ¿Qué es esto?”, empezó diciendo en sus historias de Instagram, un tanto enojada.

“Tengan la capacidad y habilidad de comprar a la gente por lo que son, sin encasillarse en quién y cómo son. Miren que los perdonamos, no los vamos a juzgar”, agregó.

Marianela Mirra, participante de GH.

“No lo miro más...”, manifestó Marianela, contundente, sobre su decisión de ya no seguir de cerca GH 2022.

Marianela Mirra destrozó a Jorge Rial: “No te quieren ni los perros”

El conflicto entre Marianela Mirra y Jorge Rial se reavivó nuevamente. Hace unos días, el conductor habló de la ex Gran Hermano en Argenzuela, y ahora ella lo criticó en sus redes.

Rial analizó esta nueva edición y mencionó a Mirra. “Este programa es una olla con una sopa, donde está lo que flota, que es lo primero que ves, lo que te llama la atención. Que son los personajes que hoy ya son polémicos”, comenzó diciendo.

El ex conductor de Intrusos reveló cómo hizo Mirra para ganar el reality / Instagram

Y añadió que en la temporada de 2007, la de Mirra, ella era una participante más, ya que “no movía la aguja”.

“Era intrascendente hasta que hizo la espontánea (a Diego Leonardi, con quien era amigo dentro de la casa) y explotó. ¡Esos son los del fondo de la olla! Que todavía no los vimos, y no sabemos quiénes son”, aseguró el conductor.

Mirra no se tomó bien las declaraciones de Rial y le contestó en su Instagram. “Qué obsesión puta, loco. Me analizás con quién me acuesto, gustos sexuales y ahora soy mala estratega”, lanzó.

Marianela Mirra se calentó con Jorge Rial

“Limpiate la boca. Hoy te puedo decir yo a vos. No te quieren ni los perros. Pasó de moda la averiguación que querés llevar de la gente. Dejá vivir en paz”, soltó.

Marianela Mirra disparó contra Rial

“El rencor, el resentimiento que tenés. Seguís denigrando a las mujeres. Siempre podés ser un poco peor. Harta de gente como vos”, concluyó.