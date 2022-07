Marian Farjat contó que Rodrigo De Paul le mandó un mensaje apenas se separó de Camila Homs

Rodrigo de Paul vuelve a aparecer en el centro de la escena del mundo del espectáculo, tras las declaraciones de Marian Farjat, quien aseguró que el futbolista le envió un mensaje apenas se separó de Camila Homs. “Lástima que no vi el mensaje antes porque si no se picaba”, soltó.

Mientras vive un romántico presente en su noviazgo con Tini Stoessel, Rodrigo De Paul ahora tiene que enfrentarse a las declaraciones de la ex Gran Hermano, Mariana Farjat, quien contó un leve acercamiento que tuvo por parte del jugador.

Farjat charló con el programa radial de Federico Flowers en “Café Concepto” y este la sorprendió al lanzarle la información que sabía de una interacción de Rodrigo hacia ella. “Subí una story a mejores amigos, donde nada más tengo a 13 personas. ¿Cómo te enteraste vos? Nunca me imaginé que se iba a viralizar. Claramente, tengo que sacar a gente de mejores amigos porque no son fieles”, dijo.

Luego, detalló sobre el mensaje que nunca llegó a ver, ya que, según explicó, el futbolista de la Scaloneta lo habría borrado. “Fue básicamente eso, me manda un mensaje por Instagram y lo veo tarde. Tarde pero seguro. Yo creo que habrá sido hace poco”, agregó.

Aunque no dio fecha del chat, aseguró que habría sido hace meses cuando el jugador se separó de su ex, con quien en la actualidad se encuentra en una disputa judicial. “Me habló y después lo borró, pero yo lo vi, pero tarde. Calculo que fue hace poco porque él estaba con Cami Homs antes, así que no sé”, expresó Farjat.

“Básicamente, fue esa la historia, no tengo mucho más para decir. Lástima que no lo vi antes porque si no se picaba”, cerró con picardía Marian Farjat.

