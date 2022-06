María Fernanda Callejón confirmó el martes a través de sus redes que con su marido, Ricky Diotto, decidieron separarse tras varios meses de crisis. La exvedette estuvo en pareja 11 años con el padre de su hija de 6 años, Giovanna, por quien retrasaron esta decisión.

Ante esta situación, la actriz compartió en las últimas horas una desgarradora carta en la que relata el dolor que siente de terminar con un amor de tantos años y después de haber luchado para no llegar a esta instancia.

“Solo puedo sentirme agradecida, bendecida por tantos mensajes de amor, demostrándome el apoyo hacia mí y a mi familia en estos momentos difíciles. Gracias a todos por acompañarme”, comenzó diciendo María Fernanda.

“En mi camino siempre hubo de todo. Ustedes han sabido de gran parte de mis logros y de mis tiempos no tan acertados. Con total sinceridad, he hablado de trabajo, de amores, de contratiempos y siempre con mi corazón abierto”, agregó en el escrito que subió a Instagram.

María Fernanda Callejón compartió una desgarradora carta tras confirmar su separación de Ricky Diotto.

Las palabras de amor y dolor de María Fernanda Callejón para su exmarido

En la misma carta virtual, Callejón no dudó en confesar qué significa Diotto en su vida: “Cuando Ricky apareció, para mí fue como encontrar a esa persona a quien uno busca toda la vida. Por eso me entregue en cuerpo y alma, con todo mi amor porque esa es mi esencia. Así soy, no puedo hacer otra cosa que esto”.

“De la mano, fuimos buscando el milagro, supimos esperar juntos, abrazados y hasta fundidos en el dolor, que luego fue la felicidad porque Giovanna por fin llegaba a nuestras vidas. Desde ahí, nuestros días no pudieron ser mejores”, continuó.

María Fernanda Callejón junto a su marido e hija.

Luego, contó por qué se separaron y negó que haya terceros en discordia. “Lo cierto es que, a veces, las parejas dejan de encontrarse. Entre los dos fuimos poniendo, sacando, arreglando y buscando la forma de que todo funcione porque aquí el amor no es el problema”.

“Siempre vamos a ser familia para Giovanna porque creemos en un mundo sano, lleno de esperanza y amor, con padres que se seguirán queriendo tal vez de otra forma”, dijo.

“En estos momentos, estoy muy triste, pero sabiendo que todo va a sanar. Me caí tantas veces y volví a renacer que esta no será la excepción. Giovanna, mi vida entera y mi felicidad para siempre”, cerró emocionada.

