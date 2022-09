María Becerra rompió el silencio en redes tras los rumores de infidelidad de J Rei con Jazpincita

Hace más de un mes que María Becerra hizo pública su relación con el cantante J Rei y todo se encaminaba como lo habían soñado. La noticia, más allá de su carrera musical, esta vez vuelve a enfocarse en rumores de infidelidad.

El problema llegó cuando Jazpincita, una influencer de Tiktok, expresó públicamente que le gustaría tener una relación sin compromiso con el intérprete de “Tu turrito”. Este hecho desató la furia de Becerra y, tras la ola de rumores que confirmaban una infidelidad, mostró en su Instagram que la relación sigue de manera perfecta.

Posteo

La primera foto publicada los muestra abrazadso tomando mates a la orilla de un espejo de agua, María Becerra sumó “Con mi amorcito tomando mates”. En otra storie expresó: “Gente Juli y yo estamos mejor que nunca, el es la persona más buena del mundo y me cuida como a nadie!”.

En su extenso descargo aseguró: “No existe tal cosa de la que se habla, él no me lastimó ni hizo nada malo...” Por último, pidió a sus seguidores que se queden tranquilos porque está acompañada de “la persona más linda y buena”.

Posteo

Por último, agradeció el constante apoyo de sus fanáticos que la cuidan y defienden. “No me va a alcanzar la vida para agradecerles lo que me hacen sentir... amor, contención y mil cosas más”, concluyó.

Cómo surgió el rumor de infidelidad de J Rei a María Becerra

Según lo expresado por fuentes cercanas a la artista, una usuaria de Instagram e influencer llamada Jazpincita le dejaba mensajes sexuales a J Rei. Esto produjo que María Becerra se enojara y la contactó para llamarla por teléfono.

Jazpincita, influencer

“Te parezco una capa pero te querés c... a mi novio. Sos una hija de o...”, le dijo María Becerra a la influencer. La grabación de la llamada fue compartida por ésta última a modo de defensa propia.

Jazpincita, además del cruce con la cantante de “Miénteme”, también tuvo problemas con Mica Tinelli luego de expresar que tuvo una noche de pasión con el Licha López, pareja de la hija de Tinelli.

Para terminar el “escrache” contra María Becerra, la instagramer publicó otro fragmento de la conversación en la que la cantante habló sobre las inseguridades que la afectaron luego de su relación con RusherKing. “Es feo, como mujer te lo digo, porque una tiene inseguridades. A mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo me enteré por TikTok. Estoy por dar un show en Río de Janeiro, el más importante de mi vida, y me pone mal porque me trae cosas viejas”, pronunció casi llorando.