María Becerra le hizo frente a Leo García por sus dichos contra Tini Stoessel

Leo García dijo frases violentas contra Tini Stoessel y María Becerra salió en defenderla. Él dijo que la música de la artista era de “despechada”, generó revuelo y se ganó un montón de críticas. La ex youtuber bancó a su par y sus composiciones.

“El éxito que ella tiene lo tiene completamente merecido”, lanzó Becerra y también sostuvo que “no hay nada más ignorante” que decir que la música de Stoessel es de “despechada”.

María Becerra y Tini Stoessel se mostraron juntas: "Te extrañaba".

Fue en una conferencia de prensa en Santiago del Estero, que María habló de la agresión de García y su apoyo a Tini: “Si no tenés talento, si no tenés disciplina eso no se mantiene. Tini es la mejor persona que he conocido en la industria, buena, generosa, dando la oportunidad a otros artistas, es talentosísima, canta, baila, compone y es dedicada a su trabajo como nadie”.

“La gran mayoría de nosotros, somos muy dedicados, la mayoría componemos nuestras canciones y yo con 22 años puedo componer un hit mundial, no te voy a aceptar que alguien venga y lo desvalorice porque habla de despecho”, agregó.

“Hay canciones que hablan de cosas tremendas y por ahí andan. Nosotros tenemos la responsabilidad de que somos gente que influimos muchísimo en jóvenes y adolescentes, y teniendo la edad que tenemos cargamos con esa responsabilidad”, sumó y siguió: “Andamos trabajando 24 por 7, componemos las canciones y creo que la rompemos, llevamos el nombre del país en alto, trabajando y si a él le molesta que habla de despecho (la música) que no la escuche”.

Leo García atacó sin filtros a Tini Stoessel

Leo García se volcó a su cuenta oficial de Twitter y reflexionó sobre las nuevas generaciones de artistas, a quienes criticó y le dedicó un párrafo aparte a Tini Stoessel. El músico no solo ninguneó a la joven como cantante, sino también aseguró que su fama se la debe a su padre, el productor Alejandro Stoessel.

“Ésta cultura pedorra cultivadora de egos sujetos por frases motivadoras ‘soltá lo tóxico’, sé tu mejor versión, etc”, comenzó Leo García y continuó picante: “El vicheto, villeros que quieren ser chetos, y los chetos quieren ser villeros”.

“La Tini diciendo ’mijente’”, nena saliste de cuna de oro, estás ahí por tu viejo y tu música es de pendeja despechada que lo único que piensa con quién estará el tóxico de tu chongo”, lanzó sin filtros y aseguró que gracias a su papá llegó lejos.

