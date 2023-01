Marcela Kloosterboer confesó que sufrió acoso en su adolescencia como actriz: “Se volvían locos”

En el día de hoy, el programa Mañanísima tuvo una invitada especial que reveló hechos que causaron que sus palabras resonaran. Se trata de Marcela Kloosterboer quien charló con Carmen Barbieri y confesó haber sufrido acoso.

La destacada actriz está disfrutando de la exitosa temporada teatral que realiza en Villa Carlos Paz con la obra Radojka. En medio de esto, recordó el pasado y reveló situaciones que vivió desde niña y hoy considera coo abusos.

Entre tanta charla y recuerdos, Kloosterboer rememoró: “Llegaba a grabar con el uniforme del colegio, con la pollerita tableada del colegio y por ahí sí me decían cosas en el estudio”. Además, aseguró que era muy joven como para actuar de ciertas maneras y tener otras intenciones de su parte.

Marcela Kloosterboer confesó haber sufrido acoso en su pasado / Ciudad Magazine

“Yo llegaba con la pollerita muy inocente y se volvían locos. Me decían cosas y yo no tenía mucho registro porque era chica. En ese momento era como algo normal, que te lo tenías que bancar”, aseguró.

A pesar de estos malos tratos e incómodas situaciones que vivió, la actriz pudo reflexionar y comentar que “Hoy en día por suerte cambió todo”. Más que nada se refirió a las leyes que protegen a las mujeres y el círculo de apoyo que hay entre ellas.

Por su lado, Carmen coincidió con estas palabras y comentó: “Hoy ningún hombre se atreve a decir nada”. En la vereda contraria de las opiniones, la panelista Estefania Berardi intervino sin ánimos de pelea pero con intenciones de aclarar algo: “¿Qué no, Carmen? Sí, todavía hay gente que lo hace”.

El buen recuerdo de Nicolás Cabré

A lo largo de toda su carrera, Marcela Kloosterboer tuvo el placer y la dicha de compartir grabación con decenas de destacados artistas argentinos. Entre ellos se destacan: Luciano Castro, Marco Antonio Caponi, Federico Amador, entre otros.

En paralelo a esto, Marcela recordó que muchas veces no quiso grabar escenas osadas que los directores le pedían. Ante esto, no pudo negarse a recordar una situación especial que vivió con Nicolás Cabré: “Me acuerdo que él una vez, que él era un poquito más grande, tenía dos años más, dijo: ‘No, yo esta escena no la quiero hacer’”.