Maquillarse después de los 60: los 4 errores que acentúan las arrugas

A partir de los 60 años, la piel cambia de manera visible: pierde elasticidad, se vuelve más fina y tiende a la sequedad. Sin embargo, uno de los errores más comunes es mantener la misma rutina de maquillaje que se usaba décadas atrás, sin adaptarla a estas nuevas necesidades.

Lejos de rejuvenecer, algunos productos tradicionales pueden marcar arrugas , endurecer las facciones y resaltar líneas de expresión. La clave no está en dejar de maquillarse, sino en evitar ciertos errores frecuentes y optar por fórmulas más livianas, luminosas y flexibles que acompañen la madurez de la piel.

Desde Look Fabulous Forever, anticipan que uno de los errores más habituales después de los 60 es elegir una base de maquillaje demasiado pesada.

Cuanto más producto se coloca, mayor es la probabilidad de que se acumule en los pliegues naturales del rostro. Esto resalta las arrugas, y también endurece las facciones, aportando un efecto envejecido que muchas veces pasa desapercibido frente al espejo, pero se nota claramente con luz natural.

Las bases espesas y de acabado completamente mate son otros de los grandes errores en el maquillaje después de los 60. Aunque durante años fueron sinónimo de piel perfecta, en la madurez tienden a resaltar todo aquello que se busca disimular. La falta de brillo natural hace que el rostro se vea plano, apagado y sin dimensión.

Las fórmulas mate absorben la poca hidratación que queda en la piel madura, acentuando la sequedad. Esto provoca que las arrugas se noten más profundas y que las líneas de expresión se marquen incluso cuando el rostro está en reposo. Además, al no reflejar la luz, la piel pierde ese efecto saludable que suele asociarse con la juventud.

Corrector de ojeras mal elegido: el error que envejece la mirada

El contorno de ojos es una de las zonas más delicadas del rostro después de los 60, y también una de las más propensas a errores de maquillaje. Aplicar demasiado corrector o elegir una fórmula seca puede ser desastroso para la mirada. Lejos de disimular, el producto se acumula en las líneas finas y resalta las arrugas.

El error está en cubrir las ojeras con capas gruesas de corrector, sin tener en cuenta que esta zona tiene menos grasa y mayor tendencia a la sequedad. Por eso, el exceso de producto endurece la mirada y genera un efecto artificial que resta frescura al rostro.