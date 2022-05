Maite Peñoñori tendrá un nuevo emprendimiento: ¿Deja el periodismo?

Maite Peñoñori contó que está probando suerte en otro rubro. La periodista que supo ser notera y panelista de varios ciclos como LAM y que actualmente está en Intrusos; ahora quiere dedicarse al mundo de las artesanías, según Primicas Ya.

Ángel de Brito fue quién lo contó y mostró unos platos para pizza de diseño y junto a ellos arrobó a su ex cronista. “Ayer no comimos pizza pero comimos asado y Maite me trajo este regalito hecho por sus propias manitos en cerámica. Miren que cosas lindas que hace. En el perfil de ella tiene más para que vean”, indicó el periodista en un video en el que además se veían unos videos de un juego de tazas.

Maite Peñoñori

Entonces, Maite contó a la revista Paparazzi: “En realidad empecé cerámica el año pasado como para hacer alguna actividad manual, para dejar el celular y despejar un toque”.

“Empecé a hacerle regalos como a Pampito, que para el cumple le hice un juego de tacitas y hago para mi familia y amigos porque me gusta. Pero justo en este último tiempo, cuando le hice a Pampito lo subió y a mi mamá le llevé una ensaladera y subí una foto, ayer le regalé a la mujer de mi papá y como que todos me empezaron a preguntar si tenía una tienda”, dijo.

Maite Peñoñori. historia de Instagram.

“Con lo que puso Ángel de que entren a mi perfil la gente me empezó a escribir de que no podían encontrar. Así que lo estoy pensando…. Estoy evaluando ponerme un emprendimiento de cerámica”, sumó.

Maite Peñoñori y sus artesanías

El cambio de programa de Maite Peñoñori

Ante el anunció del final de Los ángeles de la mañana, El Trece por parte del conductor Ángel de Brito, la primera columnista en reubicarse en otro programa fue Maite Peñoñori.

El ciclo de espectáculos de El Trece finaliza para siempre el próximo 31 de diciembre, luego de eso De Brito se tomará unas vacaciones y analiza ofertas para su futuro. Pero sin nada confirmado a la vista, la primera bajarse del barco y subirse a Intrusos, América, fue Peñoñori.

En un encuentro de “angelitas”, como se dicen las panelistas, en la casa de Yanina Latorre, la ex panelista le reclamó al conductor el terrible apodo que le puso: “Escuchame una cosa ¿cómo qué soy la difunta?”, increpó la rubia al conductor.

Ángel de Brito y el panel completo antes de la partida de Maite Peñoñori (Intagram).

Ángel de Brito sin titubear volvió a confirmarle el apodo y Pía Shaw, que estaba a su lado abrazándola, comenzó a corear el apodo en voz alta.