Maicena en la ropa: por qué recomiendan usarla, para qué sirve y cada cuánto usarla

Cuando algunos productos caen sobre la ropa y a futuro son difíciles de quitar, el almidón de maíz junto a otros ingredientes simples en el lavado son la solución. Sin embargo, con la maicena como producto principal lleva a cabo un método simple y accesible que puede aplicarse apenas ocurre el accidente, utilizando además un ingrediente común en la cocina.

La maicena o almidón de maíz, es conocida por su capacidad para absorber humedad y grasa. Aplicada correctamente y a tiempo, puede impedir que la mancha se vuelva permanente y facilitar la limpieza posterior de la prenda.

El almidón de maíz actúa como un absorbente natural. Cuando entra en contacto con aceite o grasa reciente, capta parte de esa sustancia antes de que penetre en profundidad en la tela. Esto reduce notablemente la intensidad de la mancha y simplifica su eliminación.

La capacidad de absorción permite tratar la ropa de manera delicada.

Este método resulta especialmente útil en tejidos delicados o prendas que no pueden lavarse de inmediato. Además, evita el uso de químicos agresivos que podrían dañar el color o la textura del material.

El sitio The Spruce recomienda intervenir lo antes posible, ya que las manchas frescas responden mejor a este tipo de soluciones caseras.

Materiales necesarios y paso a paso

Antes de comenzar, se deben reunir elementos simples que suelen encontrarse en cualquier hogar.

Materiales

Maicena.

Cepillo de cerdas suaves.

de cerdas suaves. Paño blanco.

blanco. Detergente líquido para ropa.

líquido para ropa. Espátula.

Agua fría.

Paso a paso

Debemos espolvorear maicena sobre la mancha reciente. Luego dejamos actuar aproximadamente 15 minutos para que absorba la humedad. Pasado el tiempo, retiramos el polvo frotando suavemente con un cepillo de cerdas suaves. Colocamos la prenda sobre un paño blanco con la mancha hacia abajo. Rociamos el reverso con una mezcla de agua y detergente líquido para ropa. Presionamos la zona con una espátula varias veces para transferir el residuo al paño. Vertemos el agua sobre la mancha y secamos con un paño seco para absorber la humedad. Para una eficacia controlada podemos repetir si es necesario antes de lavar la prenda con agua fría.

La capacidad de absorción permite tratar la ropa de manera delicada.

Cuándo aplicarlo para obtener mejores resultados

El éxito del método depende en gran medida de la rapidez. Cuanto antes se utilice la maicena, mayor será su capacidad para absorber la grasa antes de que se fije.

También es importante evitar el agua caliente en las primeras etapas, ya que puede sellar la mancha en la tela. El lavado final debe realizarse con agua fría para preservar la efectividad del proceso.

Aplicado correctamente, este truco puede extender la vida útil de las prendas y evitar que una mancha arruine ropa que aún está en buen estado.

maicena en la ropa WEB

La maicena no solo sirve para cocinar, sino que también puede convertirse en una solución inesperada para el cuidado de la ropa ante las manchas intencionales de aceite.