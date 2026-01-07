Los petirrojos podrán cantar todo el año en el jardín de casa si juntás un insecto que aparece en las plantas

El canto del petirrojo es uno de los sonidos más reconocibles y agradables de la naturaleza, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no todos los jardines logran atraerlo de forma constante a lo largo del año, ya que estas aves son selectivas al momento de elegir dónde alimentarse y refugiarse.
Más allá de bebederos o recipientes con comida, existe un insecto que suele aparecer en macetas, huertas y plantas del jardín y que resulta fundamental para que los petirrojos vuelvan una y otra vez. Este simple insecto a la vista de las aves, puede transformar cualquier espacio verde en un punto de encuentro habitual para estas especies.
Por qué los caracoles son clave para atraer petirrojos al jardín
El sitio Audubon sostiene que los caracoles cumplen un rol fundamental en la alimentación natural de los petirrojos, especialmente durante gran parte del año.
Estas aves insectívoras no solo se alimentan de semillas, sino que necesitan proteínas animales para mantener su energía, fortalecer su plumaje y sostener su canto característico.
Los caracoles pequeños que suelen aparecer en las plantas, macetas o rincones húmedos del jardín representan una fuente accesible y natural de alimento.
Al recolectarlos manualmente y dejarlos en un sector del jardín, se reproduce una situación muy similar a la que los petirrojos encuentran en su hábitat natural.
Además, los caracoles contienen calcio, un mineral esencial para las aves, sobre todo durante la época de reproducción.
Al identificar un lugar donde este alimento aparece con frecuencia, los petirrojos comienzan a visitar el jardín de manera regular, utilizándolo como punto de descanso y alimentación.
Semillas y refugio: el complemento perfecto para que se queden todo el año
Si bien los caracoles son un atractivo, el secreto para que los petirrojos regresen de forma constante está en complementar su alimentación con semillas y un entorno seguro.
Semillas simples como girasol partido, mijo o avena cruda ayudan a cubrir sus necesidades energéticas diarias y resultan fáciles de conseguir.
A esto se suma la importancia del refugio: arbustos, plantas frondosas o cercos naturales les brindan protección frente a depredadores y condiciones climáticas adversas.
Es así que cuando el petirrojo se siente seguro y bien alimentado, no solo vuelve, sino que incorpora el lugar a su rutina diaria.
Atraer y cuidar petirrojos en el jardín de casa solo necesita estrategias simples, como juntarles insectos en lugares cómodos y algunas semillas como complemento para que se fortalezcan y además brinden su sonido especial diariamente.