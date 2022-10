Los periodistas que criticaron a Tini Stoessel salieron a pedir disculpas públicamente: “No fue algo que pensamos”

Este fin de semana se llevaron a cabo los Juegos Suramericanos Odesur en Paraguay. Todo ocurrió como se esperaba hasta que llegó la presentación de Tini Stoessel, la cual se vio opacada por duras criticas que los conductores de la transmisión hicieron contra la cantante.

Luego de que se viralizara el clip de video en el que se escuchan las críticas, los periodistas involucrados se vieron en la necesidad de pedir públicamente disculpas. El equipo estaba conformado por Chipi Vera, Eva Rodríguez y Montse González.

Tini Stoessel deslumbró con un outfit amarillo: minifalda y bucaneras de charol

A través de sus redes sociales, Chipi Vera expresó: “Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire. Pero también aclarar de mi parte mi comentario fue ‘Ahora entiendo a De Paul’ porque entiendo que Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista”.

Por otro lado, la conductora Eva Rodríguez hizo hincapié en que no sabían que los micrófonos estaban encendidos y que obtendrán una gran lección luego de lo ocurrido.

“No fue algo que pensamos. Salió al aire porque tenía que pasar. La vida sigue y ustedes van a querer que me echen, que me vaya del país. Yo solo quiero pedir disculpas a las personas que fueron afectadas. Tengo también partes de mi cuerpo que no me gustan” y al final reiteró: “Cometí un error”, aseguró.

Por último, Montserrat González expresó haber sentido arrepentimiento porque fue un comentario fuera de lugar. “Quería pedirle disculpas públicamente, estoy muy dolida con lo que sucedió porque trabajamos muchísimo y pusimos todo nuestro empeño en esta transmisión que lastimosamente se vio opacado por lo que sucedió”, sentenció.

Conductores de los Juegos Suramericanos 2022.

Para cerrar su pedido de disculpas, la periodista aseguró que “probablemente seguirá cometiendo errores” por el hecho de no ser perfectos. “Quería pedirles disculpas y que estos juegos no se vean opacados por esto”, fueron las últimas palabras.

Qué pasó en Paraguay con Tini Stoessel

Este fin de semana Tini se presentó en Paraguay en el marco de la apertura de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Sin embargo, el espectacular show se vio empañado por los comentarios de tres presentadores de ese país.

Tini Stoessel.

Mientras que la artista argentina desplegaba todo su talento en el escenario salieron al aire repudiables comentarios respecto de ella. “Mirale su ombligo, te pido que veas”, se oye decir a una de las mujeres a lo que su compañera responde “no quiero mirar, voy a tener pesadillas”, fueron las palabras escuchadas por todos los televidentes.