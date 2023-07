Los mejores 5 consejos para organizar tu vida y mejorar el día a día

En el planeta existen miles de personas, unas más ordenadas que otras. Hay quienes no priorizan el orden, ya que no lo necesitan y hay otros que prefieren organizar sus actividades, para tener una vida mucha más planificada.

Tener una vida más organizada, permite obtener muchos beneficios positivos: es clave para adquirir una disciplina, permite ser más productivos, nos ahorra tiempo y esfuerzo, se simplifica nuestra vida en gran medida, colabora para estar tranquilos y sin estrés, entre otras tantas cosas.

Persona feliz en casa

Una por una, las cinco maneras de organizar tu vida

El primer tip es anotar todo y no confiar en tu memoria. La mayoría de las personas nos cuesta recordar las cosas. Para no olvidarnos de ciertos datos importantes, lo que se aconseja es anotarlo en hojas de alguna libreta o papeles que estén al alcance de tu mano.

Lo siguiente es practicar el “poner todo en su sitio”. Lo mejor es clasificar la ropa, los materiales de limpieza u objetos de valor, etc. Esto permitirá ahorrar tiempo y poder encontrar todas estas cosas en el mismo lugar donde se dejaron.

Limpiar regularmente también ayuda a organizar tu vida. Según expertos, no se necesita gran cantidad de tiempo, ya que lo recomendable estar entre 15 a 30 minutos por día. Es una opción perfecta también para distraerse y reducir la ansiedad.

Persona limpiando

Otra manera de mantener tu vida cotidiana ordenada, es reciclando objetos y tirar los que no sirvan. Además, donar aquellas cosas que comúnmente no usas. Lo mejor es no aferrarse a lo material y poder desprenderse, para poder ayudar a las personas que más lo necesiten.

Un consejo importante es comprobar diariamente las fechas de caducidad de los productos enlatados y de las medicinas que hay almacenadas en tu hogar. Es preferible deshacerse de todo aquello que esté vencido y que pueda perjudicar la salud.

